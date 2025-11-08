Sarkozy e Gheddafi: una storia da nascondere

Scopriamo in breve perché Nicolas Sarkozy è finito in carcere e cosa c’entra Muhammar Gheddafi

Nicolas Sarkozy ha firmato nel 2011 la rimozione del dittatore libico Muhammar Gheddafi affinché la verità non venisse mai a galla. Concretizzando ciò che la Francia già provò a fare nel 1980, sebbene il missile finì per colpire un aereo italiano, precipitato a Ustica.

Sarkozy aveva ottenuto massicci finanziamenti dalla Libia per la sua campagna elettorale, in cambio di armi. Il che gli è servito solo a rimandare l’arresto, arrivato in questi giorni.
Gheddafi aveva trasformato la Libia in una potenza economica e militare, tanto da essere definita la “Germania africana”.

La sua rimozione, oltre a contribuire alla destabilizzazione dell’area, ha provocato un triplo danno all’Italia:

  1. Emigrazione incontrollata;
  2. Perdita di commissioni per le imprese italiane, sostituite da aziende francesi, inglesi e americane;
  3. Cancellazione di accordi commerciali favorevoli per l’approvvigionamento di gas.
    L’allora presidente della Repubblica, il poco compianto Giorgio Napolitano, obbligò il Governo Berlusconi a far partire i jet dagli aeroporti italiani, minacciandone lo scioglimento.

