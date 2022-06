In Sardegna c’è il borgo con più centenari al Mondo: il segreto

Perdasdefogu dove si trova

La Sardegna fa di nuovo parlare di sé. E non per il suo meraviglioso mare, i prodotti gastronomici o il servaggio militare agli americani. Bensì, per un nuovo guinness dei primati legato ai centenari.

Si tratta di Perdasdefogu, che come riporta Wikipedia, è un comune italiano di 1.740 abitanti situato nella provincia di Nuoro. Famoso soprattutto perché ivi risiede il Poligono Sperimentale e di Addestramento Interforze del Salto di Quirra.

Il borgo della Sardegna con più centenari

Come riporta Il Primato Nazionale, il recordo riguarda il fatto che Perdasdefogu vanti ben 8 centenari. Praticamente un cittadino centenario ogni 222 abitanti. Gli otto centenari sono:

Antonio e Maria, rispettivamente di 104 e 102 anni

Vittorio Spanu e i compaesani Bonino Lai di 103 anni

Giovannina Mameli e Concetta Melis di 101 anni

Vittorio Lai di anni 100

Altra notizia straordinaria, è che di tutti questi solo uno vive in una casa di riposo. Mentre gli altri vivono ancora in famiglia.

L’ultimo guinness dei primati è stato giusto dieci anni fa, quando la famiglia Melis, quella delle sopracitate Concetta e Giovannina, ebbe il titolo di “famiglia più longeva al mondo“. Tenuto per 2 anni, fino a quando cioè i fratelli Melis raggiunsero assieme gli 837 anni complessivi.

Il guinness fu infatti interrotto quando la loro sorella, Consolata, morì nel 2015 a 108 anni. Dopo aver messo al mondo 14 figli, che sperano di emulare la madre. La loro storia fu riportata perfino dal New York Times e fu anche girato un film dal nipote Matteo.

Centenari in Sardegna: il motivo

Tutti, ovviamente, vorrebbero sapere quale sia il loro segreto. Si può ipotizzare la terra semi-incontaminata (potrebbe esserlo totalmente, ma ormai tali sono rimasti pochi angoli ristretti del Globo) e l’alimentazione sana. Composta di acquavite filu e ferru, trecce di budella, porceddu e il formaggio Casu Marzu. Per la cronaca, boicottato dall’Unione europea.