Italia si accorcia di un metro: cosa è successo a Santa Maria di Leuca

A lanciare l’allarme sono stati alcuni pescatori, accortisi del crollo del costone a Santa Maria di Leuca. Precisamente a Punta Ristola.

Italia più corta di un metro. Il Belpaese ha infatti visto spezzare il proprio “tacco“, proprio come può accadere ad una donna. Più precisamente, ad essersi accorciato è il territorio della splendida Santa Maria di Leuca, in Puglia. E, ad essere ancora più precisi, a Punta Ristola, il punto più a Sud del Salento.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni pescatori, che per primi si sono accorti che era franata una parte della roccia: il Comune di Castrignano del Capo sta monitorando l’accaduto e nei prossimi giorni avvierà delle verifiche. Ad oggi non è stato possibile farlo per le avverse condizioni meteomarine.

Ma cosa è successo a Santa Maria di Leuca?

Italia più corta di un metro: cosa è successo al tacco di Santa Maria di Leuca?

Come riporta Il fatto quotidiano, tra le ipotesi più accreditate ci sarebbe un banale incidente. Dunque, un danno ambientale evitabile.

Il distaccamento del pezzo di costone si sarebbe consumato una settimana fa circa, nella notte tra martedì e mercoledì scorso. Quando una barca a vela alla deriva è stata scaraventata con violenza dalla forza del mare in burrasca contro quel tratto di costa.

A bordo dell’imbarcazione non vi era nessuno: l’ipotesi è che possa essersi trattato di uno dei tanti scafi che vengono utilizzati per il trasporto di immigrati clandestini, fenomeno diffuso anche sulle coste salentine oltre che, come maggiormente noto, su quelle siciliane.

– / 5 Grazie per aver votato!