Santa Claus, il film di Natale maledetto: cosa accadde agli attori

Dopo il successo al botteghino, Santa Claus scatenò una maledizione nei confronti degli attori del cast. Ecco cosa accadde.

Hollywood e i suoi aneddoti inquietanti. Film maledetti, che non sono mai stati girati (vedi il caso di Atuk), o pellicole girate ma dopo le quali il cast di attori è stato perseguitato da sfortune. Un sortilegio che non risparmia neanche i film di Natale, si veda il caso di Santa Claus: The Movie.

Conosciuto in Italia come “La storia di Babbo Natale – Santa Claus” è un lungometraggio del 1985 diretto da Jeannot Szwarc, girato a Londra. Fu un successo al botteghino, con 16,9 milioni di sterline di incassi. Dopo il film però, molti attori del cast ebbero varie sventure. Ripercorriamole di seguito.

La maledizione di Santa Claus: cosa accadde agli attori

Il lungo elenco lo fornisce Il Giornale. Si parte da Dudley Moore, che interpretava Patch the Elf, che nel film vorrebbe cambiare lavoro. Nel 1999 entrò nel tunnel di una grave depressione dovuta ad un cattivo stato di salute, che sfocerà in una paralisi progressiva simile al Parkinson. Morirà di lì a poco a 66 anni.

David Huddleston interpreta invece Babbo Natale e anch’egli veniva già da una brillante carriera che culminerà con il film “Grande Lebowski” del 1998. Dopo questo film, però, decise di lasciare il mondo del cinema nonostante la candidatura ad un Emmy Award. Morirà per una malattia cardiaca a Santa Fe nel 2016.

John Lithgow: B.Z. interpreta l’avido imprenditore di giocattoli che approfitta dell’ingenuità dell’elfo Patch. Anch’egli, nonostante una carriera in ascesa, dopo questo film subirà una brusca flessione. Dedicandosi a lavori di secondo piano per il piccolo schermo.

Judy Cornwell interpreta la dolce Mrs Claus, moglie di Babbo Natale. Una interpretazione che le valse molti complimenti, ma anche lei dopo questo film vide stroncata improvvisamente e inaspettatamente la propria carriera. Proseguirà come attrice di teatro.

Carrie Kei Heim interpreta Cornelia, la bambina dai capelli rossi nipote del cattivo del film. Ebbe la stessa sorte di tanti baby prodigio del cinema, sparendo come una meteora. Alla fine si dedicherà a tutt’altro: oggi fa l’avvocato e la scrittrice.

Come lei anche Christian Fitzpatrick, che interpreta Joe, il monello di strada che cerca di “salvare il Natale“. Dopo la sua brillante interpretazione ha recitato in diverse pellicole, ma senza ottenere il successo sperato. Oggi lavora principalmente come attore.

Veniamo infine a Burgess Meredith l’elfo adulto che dona a Babbo Natale la possibilità di viaggiare nel tempo permettendogli di completare la sua missione. Il successo del film sembrava avergli spalancato le porte del successo, ma non sarà così. Dopo il film ha invece avuto qualche parte secondaria, per poi diventare regista. Tuttavia, l’arrivo dell’Alzheimer prima e di un melanoma poi, ne stroncarono ogni velleità professionale fino alla morte.

