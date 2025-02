Sanremo, la presa in giro di Imagine: Mira Awad è israeliana

Vediamo meglio chi è Mira Awad, che a Sanremo ha cantato insieme a Noa. In realtà ha anch’ella la cittadinanza israeliana.

Il Festival di Sanremo 2025 è iniziato ieri sera nel segno della Restaurazione: Carlo Conti, scelto come conduttore, ha infatti riportato la tradizione e la sobrietà dopo gli anni woke e sopra le righe di Amadeus.

Certo, non mancano personaggi pittoreschi in gara, ma sono stati educastrati a dovere: Tony Effe, per esempio, ha nascosto i tatuaggi col cerone. Mentre Achille Lauro si è presentato in una mise in total black stile Undertaker.

Non è mancato il solito retorico messaggio di Pace, introdotto da Papa Francesco, il Pontefice più televisivo della storia. Infatti, la ormai consueta Noa ha cantato in duetto con Mira Awad il brano Imagine di John Lennon. Diventato autentico manifesto pacifista, per quanto comunque la musica non smuova niente.

Il duo avrebbe dovuto segnare un momento bipartisan, dove una palestinese e una israeliana cantano insieme una canzone di pace. Peccato però che Mira Awad sia anch’ella, come Noa, israeliana, con tanto di cittadinanza. Per quanto sia stata presentata come palestinese.

Chi è Mira Awad

Come fanno notare i Social e riporta Wikipedia, Mira Awad è una cantante, attrice e autrice sì palestinese, ma con cittadinanza israeliana. Tanto da aver rappresentato Israele all’Eurovision Song Contest 2009 assieme sempre a Noa, cantando il brano There Must Be Another Way. Con Noa ha già cantato nel 2002 e pubblicato un album.

Certo, ha origini arabe e il padre è palestinese (per quanto cristiano), ma, come detto, oggi è israeliana al 100% e vive a Tel Aviv. Non a caso, in Israele è un’attrice piuttosto nota, avendo fatto parte del cast di film, serie tv e musical. Ha studiato sia in Gran Bretagna che negli Stati Uniti.

Non è molto rappresentativa dei palestinesi: molti intellettuali palestinesi e arabi, infatti, presentarono una petizione affinché non rappresentasse Israele all’Eurovision del 2009.

Ma tanto a Sanremo si sa come funziona…

