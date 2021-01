Sanremo 2021, compensi quali sono? Alla faccia del Covid-19

Quali sono i compensi Sanremo 2021? Come sarà Sanremo 2021 con il Covid-19?

“Perché Sanremo è Sanremo” recita un vecchio slogan della kermesse ligure. Un carrozzone mediatico dove la musica passa in secondo piano e ormai da tempo a vincere realmente è la canzone che passerà in radio per mesi, tirando fino all’estate.

Anche nell’Era Covid-19 non ce ne sbarazzeremo, tanto che sono state ideate delle contromisure (si parla di bolle, oltre ovviamente ai tamponi), come anticipato dal confermatissimo Amadeus. Al quale farà da spalla il mattatore Fiorello, vero trascinatore del programma.

Del resto, Sanremo finì dove il nuovo Coronavirus iniziò. Come se la lite tra Bugo e Morgan sul palco fosse un presagio di quanto sarebbe successo di lì a breve.

Ovviamente, a far parlare di sé sono anche i compensi . Vediamo le cifre da capogiro che circolano, oltre a quali sono i Big in gara e come sarà la prossima edizione con il Covid-19.

Sanremo 2021 compensi

Partiamo dalle cifre che circolano. Gli ospiti fissi saranno Elodie, Ibrahimovic e Achille Lauro.

Stando a quanto riferisce il Magazine online Ogni giorno:

il compenso di Elodie a Sanremo 2021 dovrebbe essere di 150mila euro. Il compenso di Ibrahimovic a Sanremo 2021 dovrebbe essere di 2 milioni di euro. Il più alto di tutti. Il compenso di Achille Lauro a Sanremo 2021 dovrebbe essere di 250mila euro. Manca solo l’ufficialità, ma dovrebbe esserci anche Anna Tatangelo, il cui compenso dovrebbe aggirarsi intorno ai 100mila euro.

Come riporta invece Controcorrenteonline, riguardo il conduttore Amadeus, potrebbe aver incassato una cifra fra i 500 mila e i 600 mila euro complessivi (essendo lui anche direttore artistico). Più o meno quanto preso da Claudio Baglioni, il predecessore. Per Rosario Fiorello si parla di 50mila euro a serata.

Sanremo 2021 Big in gara

Chi sono i Big in gara? Come riporta Elle, i seguenti:

Orietta Berti (alla sua 12ma edizione) Ermal Meta Francesco Renga Arisa Noemi Lo stato sociale Max Gazzè Malika Ayane Aiello Colapesce-Dimartino Ghemon Bugo

Escluso invece Morgan, la cui arrabbiatura è aumentata nel sapere che invece la commissioni esaminatrice aveva selezionato Bugo.

Quando andrà in onda? Alle seguenti date: da martedì 2 marzo 2021 a sabato 6 marzo 2021, sempre intorno alle 20,30-20,45.

Sanremo 2021 come sarà?

Naturalmente, sarà data priorità alla sicurezza e alla prevenzione alla luce della situazione Covid-19. Si parla di bolle e di un teatro Ariston ripensato per garantire che tutto proceda nella massima sicurezza. Ovviamente, saranno evitate le calche di persone all’esterno della struttura in attesa dei propri beniamini.

Comunque, “Ama” ha già detto che maggiori dettagli saranno forniti qualche giorno prima dell’inizio.