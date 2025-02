San Valentino, ecco i migliori film romantici da vedere in streaming

Vediamo quali sono i migliori film romantici da guardare a San Valentino e su quale piattaforma streaming trovarli.

Quali sono i migliori film romantici da guardare a San Valentino? Venerdì 14 febbraio 2025 si celebra l’amore e ciascuna coppia lo farà come meglio ritiene. Tra le varie modalità, molto apprezzata è anche quella “casalinga” che prevede la visione di un bel film romantico spaparanzati sul proprio salotto di casa. O, inutile dirlo, abbracciati sotto un caldo piumone a letto.

JustWatch, la più grande guida di film e serie TV in streaming al mondo, ha deciso di aiutare le coppie in cerca di film romantici proponendo una guida completa sulle piattaforme dove è disponibile la maggior parte dei titoli romantici. Oltre che una Top 10 dei film romantici più apprezzati nell’ultimo periodo.

Migliori film romantici da guardare a San Valentino

Al primo posto della Top 10 troviamo Tutti Tranne Te (Anyone But You), un film del 2023 diretto da Will Gluck, liberamente ispirato alla commedia shakespeariana Molto rumore per nulla. Con protagonisti Sydney Sweeney (Bea) e Glen Powell (Ben).

Subito dopo troviamo Io prima di te (Me Before You), film del 2016 diretto da Thea Sharrock. Tratta dall’omonimo romanzo di Jojo Moyes, con protagonisti Emilia Clarke (Louisa Clark) e Sam Claflin (William Traynor). Una pellicola dunque che, a quasi 10 anni dalla sua uscita, vanta ancora una certa popolarità sulle piattaforme streaming.

Chiude il podio L’idea che ho di te (The Idea of You), un film del 2024 diretto da Michael Showalter, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Robinne Lee. Con Anne Hathaway (Solène Marchand) e Nicholas Galitzine (Hayes Campbell).

Ecco la classifica completa:

Come si evince dalla Top 10, non mancano evergreen come Titanic, Pretty Woman o Harry ti presento Sally.

Dove guardare un film romantico per San Valentino

Qual è la migliore piattaforma streaming per guardare un film romantico per San Valentino? Premesso che sono disponibili oltre 3.100 film sulle piattaforme, a dominare è TimVision. Ecco anche qui una classifica:

TimVision domina con il 40,6% dell’offerta

Amazon Prime Video (25,7%)

Netflix (20,4%)

Disney+ contribuisce con il 5,6%

Now TV (4,2%)

Infinity+ (2,1%)

Paramount+ (1,4%)

Ecco una simpatica infografica elaborata dalla stessa JustWatch:

Immagine di @JustWatch

Ricordiamo che JustWatch elabora spesso charts interessanti relative a film e serie tv in streaming. Potrete trovarle sul sito ufficiale.

Seguici su Facebook cliccando sull’immagine 👇🏻

– / 5 Grazie per aver votato!