San Francesco d’Assisi: tutte le bufale sul Patrono d’Italia

Il 4 ottobre ricorre San Francesco d’Assisi, Santo Patrono d’Italia. Il Governo Meloni ha indetto per tale data la Festa nazionale. Nato Giovanni di Pietro di Bernardone ad Assisi tra il 1181 e il 1182, ivi è morto il 3 ottobre 1226. E’ stato proclamato santo da Papa Gregorio IX nel 1228.

Nato ricchissimo, è passato alla storia per la scelta di abbracciare una vita fatta di povertà, diventando un mendicante e un predicatore itinerante. Oltre che la negazione per i beni materiali, alla sua figura sono accostati anche valori come la castità e l’obbedienza. Viene altresì richiamato come simbolo dell’ambientalismo e del pacifismo, nonché di sostegno e sensibilità verso i poveri.

L’importanza assunta dalla sua figura ha reso la cittadina umbra dove nacque, Assisi, un simbolo di pace. Tanto da istituire una Marcia per la pace a cadenza biennale, che parte dal capoluogo dell’Umbria, Perugia, per culminare appunto ad Assisi. Quest’ultima ha un nutrito turismo religioso, che coinvolge anche Cascia, che invece ha dato i natali a Santa Rita, ma anche Norcia, dove invece nacque San Benedetto, Santo Patrono d’Europa.

Tuttavia, come sovente accade, anche San Francesco non è sfuggito a fake news sul suo conto, che lo hanno reso un autentico brand da sfruttare e non solo per la religione. Vediamo le principali.

Molto interessante è l’analisi prodotta su Italiani. A dare il via alle falsità su San Francesco fu un pa­sto­re cal­vi­ni­sta fran­ce­se e sto­ri­co di pro­fes­sio­ne, Paul Sa­ba­tier, che inau­gu­rò nel 1902 pro­prio ad As­si­si la So­cie­tà In­ter­na­zio­na­le di Stu­di Fran­ce­sca­ni. Mentre a inizio anni ’20 a Stra­sbur­go di­ven­ne pro­fes­so­re di teo­lo­gia, ov­via­men­te pro­te­stan­te.

Sa­ba­tier ha costruito la figura del ‘Gran­de As­si­sia­no’, andando contro a quanto lo stesso Santo già abor­ri­va quando era ancora vivo. Percependo questo rischio e questa tendenza, impose nel suo «Te­sta­men­to» ai fra­ti di non in­tro­dur­re com­men­ti alla Re­go­la af­fer­man­do in ma­nie­ra pe­ren­to­ria:

Così de­vo­no es­se­re in­te­se

Ma purtroppo non è bastato per arginare il fenomeno. Negli ultimi anni, soprattutto, la figura di San Francesco è stata abusata da ambientalisti, animalisti e pacifisti.

Si parte proprio dall’episodio eretto a simbolo plastico del suo ecumenismo e pacifismo: l’in­con­tro che ebbe con il sul­ta­no egi­zia­no al-Ma­lik al-Kā­mil, con il quale, secondo la storytelling ormai diffusa, ebbe un dialogo co­strut­ti­vo sul­le due re­li­gio­ni: la cat­to­li­ca e la mus­sul­ma­na.

Fran­ce­sco andò in Nord Afri­ca non per dia­lo­ga­re, ma per con­ver­ti­re, chia­ren­do da­van­ti al sul­ta­no come Gesù è il Sal­va­to­re di tut­ti e, dun­que, non può es­se­re as­so­cia­to con al­tre di­vi­ni­tà, come pur­trop­po vie­ne fat­to di que­sti tem­pi, inol­tre, da tut­te le fon­ti del­l’e­po­ca, ap­pren­dia­mo la sua vo­lon­tà al mar­ti­rio per la con­ver­sio­ne e non cer­to per un ecu­me­ni­smo con gli isla­mi­ci

Per quanto concerne il Pacifismo, ama­va de­fi­nir­si da ‘Sol­da­to di Cri­sto’ e ‘Aral­do del Gran Re’ alla Quin­ta Cro­cia­ta per in­co­rag­gia­re i sol­da­ti alla con­qui­sta del­la Ter­ra San­ta. Inoltre, i pri­mi mar­ti­ri dell’Or­di­ne fu­ro­no tru­ci­da­ti in Ma­roc­co pro­prio per­ché, se­guen­do le orme del loro Fon­da­to­re, vo­le­va­no con­ver­ti­re quel­le po­po­la­zio­ni a Cri­sto.

Proseguendo questo excursus, occorre ancora obiettare sulla figura di San Francesco come non violento. Si ricorda su tutti, il caso del suo “pu­gi­le di Fi­ren­ze”. A raccontare le gesta di quest’uomo è Tom­ma­so da Ce­la­no, il quale scrisse un episodio:

un gior­no Fran­ce­sco udì un fra­te com­met­te­re nei con­fron­ti di un con­fra­tel­lo il pec­ca­to di mor­mo­ra­zio­ne e, non es­sen­do a quan­to pare la pri­ma vol­ta, vol­le dare a que­sto fra­te lin­guac­ciu­to un ca­sti­go esem­pla­re an­che per sal­va­guar­da­re l’Or­di­ne ap­pe­na nato. L’uo­mo ven­ne con­se­gna­to ad un fra­te fio­ren­ti­no gran­de e gros­so di nome Gio­van­ni, con­si­de­ra­to uomo di san­te vir­tù, ma che al­l’oc­cor­ren­za non esi­ta­va ad usa­re le mani con­tro i fra­ti riot­to­si su or­di­ne del san­to

Sa­lim­be­ne, al­tro bio­gra­fo fran­ce­sca­no, lo de­fi­nì nel­la sua Cro­ni­ca come uno ‘spie­ta­to car­ne­fi­ce’.

Per quanto riguarda la Povertà, nel­la let­te­ra ai Cu­sto­di del­l’Or­di­ne:

Vi pre­go […] i ca­li­ci, i cor­po­ra­li, gli or­na­men­ti del­l’al­ta­re e tut­to ciò che ser­ve al sa­cri­fi­cio, de­vo­no es­se­re pre­zio­si. E se in qual­che luo­go tro­vas­se­ro il san­tis­si­mo cor­po del Si­gno­re col­lo­ca­to in modo mi­se­re­vo­le, ven­ga da essi po­sto e cu­sto­di­to in un luo­go pre­zio­so, se­con­do le di­spo­si­zio­ni del­la Chie­sa, e sia por­ta­to con gran­de ve­ne­ra­zio­ne e am­mi­ni­stra­to agli al­tri con di­scre­zio­ne

Veniamo infine al tanto sbandierato ambientalismo e animalismo. Se è vero che San Francesco d’Assisi amas­se il Crea­to e le sue crea­tu­re come gli ani­ma­li, in occasione della Santa Pa­squa, quan­do ne ave­va la pos­si­bi­li­tà, non esitava a esortare di man­gia­re l’a­gnel­lo per la fe­sta.

Del resto, Papa Bergoglio che, come noto, ha scelto proprio il nome di Francesco, nel suo viaggio ad Assisi disse:

La pace fran­ce­sca­na non è un sen­ti­men­to sdol­ci­na­to. Per fa­vo­re: que­sto san Fran­ce­sco non esi­ste! E nep­pu­re è una spe­cie di ar­mo­nia pan­tei­sti­ca con le ener­gie del co­smo… An­che que­sto non è fran­ce­sca­no! An­che que­sto non è fran­ce­sca­no, ma è un’i­dea che al­cu­ni han­no co­strui­to! La pace di san Fran­ce­sco è quel­la di Cri­sto, e la tro­va chi “pren­de su di sé” il suo “gio­go

Come accade spesso sul web, non mancano pure le citazioni erroneamente attribuite al frate di Assisi. Ecco una raccolta fornita da Avvenire:

Tu comincia a fare quello che è necessario, poi quello che è possibile. Alla fine, ti scoprirai a fare l’impossibile Chi lavora con le sue mani è un lavoratore. Chi lavora con le sue mani e la sua testa è un artigiano. Chi lavora con le sue mani e la sua testa e il suo cuore è un artista Fai attenzione a come pensi e a come parli, perché può trasformarsi nella profezia della tua vita Predicate sempre il Vangelo e, se fosse necessario, anche con le parole! Beato colui che ama e non desidera essere amato, beato colui che teme e non vuole essere temuto, beato chi si cura degli altri e non vuole cure per sé

