San Francesco d’Assisi: tutte le bufale sul Patrono d’Italia

Ecco le principali bufale e fake news su San Francesco d’Assisi, Santo patrono d’Italia.
Il 4 ottobre ricorre San Francesco d’Assisi, Santo Patrono d’Italia. Il Governo Meloni ha indetto per tale data la Festa nazionale. Nato Giovanni di Pietro di Bernardone ad Assisi tra il 1181 e il 1182, ivi è morto il 3 ottobre 1226. E’ stato proclamato santo da Papa Gregorio IX nel 1228.
Nato ricchissimo, è passato alla storia per la scelta di abbracciare una vita fatta di povertà, diventando un mendicante e un predicatore itinerante. Oltre che la negazione per i beni materiali, alla sua figura sono accostati anche valori come la castità e l’obbedienza. Viene altresì richiamato come simbolo dell’ambientalismo e del pacifismo, nonché di sostegno e sensibilità verso i poveri.
L’importanza assunta dalla sua figura ha reso la cittadina umbra dove nacque, Assisi, un simbolo di pace. Tanto da istituire una Marcia per la pace a cadenza biennale, che parte dal capoluogo dell’Umbria, Perugia, per culminare appunto ad Assisi. Quest’ultima ha un nutrito turismo religioso, che coinvolge anche Cascia, che invece ha dato i natali a Santa Rita, ma anche Norcia, dove invece nacque San Benedetto, Santo Patrono d’Europa.
Tuttavia, come sovente accade, anche San Francesco non è sfuggito a fake news sul suo conto, che lo hanno reso un autentico brand da sfruttare e non solo per la religione. Vediamo le principali.
Le Fake news su San Francesco
Molto interessante è l’analisi prodotta su Italiani. A dare il via alle falsità su San Francesco fu un pastore calvinista francese e storico di professione, Paul Sabatier, che inaugurò nel 1902 proprio ad Assisi la Società Internazionale di Studi Francescani. Mentre a inizio anni ’20 a Strasburgo divenne professore di teologia, ovviamente protestante.
Sabatier ha costruito la figura del ‘Grande Assisiano’, andando contro a quanto lo stesso Santo già aborriva quando era ancora vivo. Percependo questo rischio e questa tendenza, impose nel suo «Testamento» ai frati di non introdurre commenti alla Regola affermando in maniera perentoria:
Così devono essere intese
Ma purtroppo non è bastato per arginare il fenomeno. Negli ultimi anni, soprattutto, la figura di San Francesco è stata abusata da ambientalisti, animalisti e pacifisti.
Si parte proprio dall’episodio eretto a simbolo plastico del suo ecumenismo e pacifismo: l’incontro che ebbe con il sultano egiziano al-Malik al-Kāmil, con il quale, secondo la storytelling ormai diffusa, ebbe un dialogo costruttivo sulle due religioni: la cattolica e la mussulmana.
In realtà, come spiega il sito
Francesco andò in Nord Africa non per dialogare, ma per convertire, chiarendo davanti al sultano come Gesù è il Salvatore di tutti e, dunque, non può essere associato con altre divinità, come purtroppo viene fatto di questi tempi, inoltre, da tutte le fonti dell’epoca, apprendiamo la sua volontà al martirio per la conversione e non certo per un ecumenismo con gli islamici
Per quanto concerne il Pacifismo, amava definirsi da ‘Soldato di Cristo’ e ‘Araldo del Gran Re’ alla Quinta Crociata per incoraggiare i soldati alla conquista della Terra Santa. Inoltre, i primi martiri dell’Ordine furono trucidati in Marocco proprio perché, seguendo le orme del loro Fondatore, volevano convertire quelle popolazioni a Cristo.
Le bufale su San Francesco d’Assisi
Proseguendo questo excursus, occorre ancora obiettare sulla figura di San Francesco come non violento. Si ricorda su tutti, il caso del suo “pugile di Firenze”. A raccontare le gesta di quest’uomo è Tommaso da Celano, il quale scrisse un episodio:
un giorno Francesco udì un frate commettere nei confronti di un confratello il peccato di mormorazione e, non essendo a quanto pare la prima volta, volle dare a questo frate linguacciuto un castigo esemplare anche per salvaguardare l’Ordine appena nato. L’uomo venne consegnato ad un frate fiorentino grande e grosso di nome Giovanni, considerato uomo di sante virtù, ma che all’occorrenza non esitava ad usare le mani contro i frati riottosi su ordine del santo
Salimbene, altro biografo francescano, lo definì nella sua Cronica come uno ‘spietato carnefice’.
Per quanto riguarda la Povertà, nella lettera ai Custodi dell’Ordine:
Vi prego […] i calici, i corporali, gli ornamenti dell’altare e tutto ciò che serve al sacrificio, devono essere preziosi. E se in qualche luogo trovassero il santissimo corpo del Signore collocato in modo miserevole, venga da essi posto e custodito in un luogo prezioso, secondo le disposizioni della Chiesa, e sia portato con grande venerazione e amministrato agli altri con discrezione
Veniamo infine al tanto sbandierato ambientalismo e animalismo. Se è vero che San Francesco d’Assisi amasse il Creato e le sue creature come gli animali, in occasione della Santa Pasqua, quando ne aveva la possibilità, non esitava a esortare di mangiare l’agnello per la festa.
Del resto, Papa Bergoglio che, come noto, ha scelto proprio il nome di Francesco, nel suo viaggio ad Assisi disse:
La pace francescana non è un sentimento sdolcinato. Per favore: questo san Francesco non esiste! E neppure è una specie di armonia panteistica con le energie del cosmo… Anche questo non è francescano! Anche questo non è francescano, ma è un’idea che alcuni hanno costruito! La pace di san Francesco è quella di Cristo, e la trova chi “prende su di sé” il suo “giogo
Frasi che San Francesco non ha mai detto
Come accade spesso sul web, non mancano pure le citazioni erroneamente attribuite al frate di Assisi. Ecco una raccolta fornita da Avvenire:
Tu comincia a fare quello che è necessario, poi quello che è possibile. Alla fine, ti scoprirai a fare l’impossibile
Chi lavora con le sue mani è un lavoratore. Chi lavora con le sue mani e la sua testa è un artigiano. Chi lavora con le sue mani e la sua testa e il suo cuore è un artista
Fai attenzione a come pensi e a come parli, perché può trasformarsi nella profezia della tua vita
Predicate sempre il Vangelo e, se fosse necessario, anche con le parole!
Beato colui che ama e non desidera essere amato, beato colui che teme e non vuole essere temuto, beato chi si cura degli altri e non vuole cure per sé