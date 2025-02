Samsung o LG, quale smart tv è meglio? Il verdetto

Meglio uno smart tv Samsung o uno smart tv LG? Confrontiamo le caratteristiche tecniche, i prezzi e la durata.

Oggi come oggi il mercato degli smart tv è caratterizzato da una vasta scelta per quanto riguarda gli smart tv. Tanto che non è facile scegliere, almeno che non siamo degli esperti riguardo i vari aspetti tecnici o abbiamo una marca in particolare che preferiamo su tutte, a prescindere. La scena su questa tipologia di prodotti è dominata senza dubbio da due brand sudcoreani: Samsung e LG. Ma qual è smart tv è meglio tra Samsung e LG?

In effetti i due marchi asiatici si lasciano apprezzare per il rapporto qualità-prezzo che contraddistinguono i rispettivi televisori “intelligenti“. Per quanto comunque esistano delle sfumature che magari possono sfuggire a chi non è proprio competente (che poi appartiene alla maggioranza delle persone).

Di seguito abbiamo realizzato una guida per cercare di orientare verso una scelta finale ottimale, anche e soprattutto mirata alle proprie reali esigenze. Siete dei gamer? Dei movie and tv series addicted? Date importanza al design? Per voi sono più importanti le immagini o l’audio? E così via.

Alla fine cercheremo di dare un verdetto finale: meglio smart tv Samsung o LG?

Samsung e LG: differenze e cosa hanno in comune

Oltre al paese d’origine, ovvero la Corea del sud, Samsung e LG condividono anche il fatto che, inizialmente, si occupassero di tutt’altro.

Samsung nasce nel 1938 inizialmente come un’azienda di distribuzione di generi alimentari prodotti in città e, in particolare, di pasta fresca, soprattutto spaghetti. Passerà all’elettronica negli anni ’60, diventando gradualmente leader in tutti i settori di questo comparto, mantenendo oggi una posizione privilegiata anche in altri continenti, America ed Europa.

LG nasce invece nel 1947 come azienda chimica famosa per la produzione di detersivi, dentifrici e altri prodotti per la famiglia, inizialmente disponibili solo sul mercato interno con il marchio Lucky. Poi passa all’elettronica negli anni ’50 producendo inizialmente radio. In pochi sanno che quest’azienda abbia lanciato sul mercato per prima gli smartphone (paternità che viene erroneamente attribuita ad Apple con gli iPhone). Ma poi sia uscita dal mercato della telefonia mobile da qualche anno. Molto interessanti erano soprattutto i suoi telefoni di fascia bassa.

Per quanto concerne gli smart tv, come riporta Quale scegliere, Samsung e LG insieme rappresentano oggi quasi la metà (il 50%) del mercato mondiale. Più precisamente, Samsung nel 2023 ha venduto il 30% delle smart TV nel mondo, LG il 16,6%. Tuttavia, questa discrepanza si assottiglia di molto proprio nel nostro paese. Stando a un sondaggio basato su un campione di circa 1.800 persone che vivono e lavorano in Italia, da parte di Statista, il 44% degli intervistati possiede uno smart tv Samsung, il 23% LG.

Ciò significa che quasi 7 intervistati su 10 possiedono un televisore di questi due brand. In fondo, basta guardarsi in casa o in quella di parenti, amici e vicini per rendersene conto.

Per il resto, entrambi producono smart tv OLED e LED di tutte le fasce, e curano il proprio software e sistema operativo (LG ha WebOS, Samsung Tizen).

Nel 2024 LG e Samsung hanno firmato un accordo: per 5 anni LG sarà fornitrice dei pannelli OLED di Samsung. Una sorta di accordo geopolitico e mutualistico per contrastare l’ascesa minacciosa dei concorrenti cinesi, come Hisense e TCL. Entrambi non hanno invece una produzione interna di schermi LCD, avendola ceduta proprio a TCL.

Quale smart tv dura di più tra Samsung e LG?

Partiamo dalla durata, che è forse l’aspetto che più preoccupa un consumatore, proprio per non ritrovarsi a dover acquistare un nuovo televisore nel giro di poco tempo.

Non è facile stabilire una durata precisa. Ci si può però per esempio basare sugli aggiornamenti software promessi dalle due aziende asiatiche. Che dovrebbero dare una buona indicazione su quanto saranno sempre aggiornati rispetto alle nuove esigenze dei piccoli schermi.

Qui vince Samsung. Infatti, quest’ultima ha promesso 7 anni di aggiornamenti software per le smart TV comprate nel 2023 o successivamente, mentre LG risponde con “soli” 5 anni a partire dai modelli del 2022.

Ma oltre alla questione software, occorre anche valutare la garanzia sul lato hardware (robustezza) degli apparecchi. Anche qui, Samsung è più generosa: offre una garanzia di 3 anni, mentre LG solo 2. Sebbene per i modelli di fascia alta LG salga la posta a 5. Quindi, bisogna come sempre anche capire di cosa si sta parlando.

Samsung o LG: quale smart tv ha lo schermo migliore?

Le due marche pareggiano invece per quanto riguarda il cosiddetto burn-in dei pannelli, ovvero, quando appare una sorta di fantasma nello schermo, dovuto al fatto che le immagini si dissolvano sempre meno rapidamente fino a restare un’ombra evidente prima di dissolversi. Entrambi, nei test imparziali presentati, hanno presentato pressocché gli stessi problemi per le tv economiche, ma anche la stessa resistenza su quelli più costosi. In generale, è emerso che dopo 5 anni gli schermi di tutti i televisori cominciano a perdere qualità nell’accuratezza dei colori e a virare verso il rosa o il blu.

Per quanto riguarda la luminosità, probabilmente a vincere è Samsung, anche se nel 2024 la TV OLED di LG più costosa G4 ha toccato i 3.000 nit di luminosità. La linea Signage di Samsung, inoltre, arriva a 4.000 nit ed è pensata per essere esposta in vetrina.

In generale, meglio però optare per gli schermi basati su tecnologia LED anziché OLED, che offrono notoriamente più luminosità dei secondi. Oltre a neri perfetti e colori vivaci, quindi meglio LG. Se invece preferite una luminosità elevata e un’ottima qualità dei colori in ambienti molto luminosi, i TV QLED di Samsung potrebbero essere più adatti a voi.

Per quanto concerne la fluidità delle immagini, qui a vincere è LG. Nel 2024 ha prodotto e venduto molti schermi a 144 Hz, peraltro dal prezzo medio (linee OLED C4 e G4). Samsung vanta invece moltissimi televisori con schermi fermi a 120 Hz.

Aggiungiamo però che Samsung dal 2021 sta proponendo sui propri televisori la tecnologia Neo QLED (con retroilluminazione a Mini LED) e dal 2022 pannelli QD-OLED.

Smart tv Samsung e LG: chi ha il software migliore?

Approfondiamo ora l’aspetto software. Il sistema operativo utilizzato da Samsung è Tizen, più intuitivo (in gergo si dice user friendly), veloce e graficamente semplice e pulito rispetto al sistema operativo LG, che invece è WebOS. Il quale sembra invece più macchinoso.

Tizen, inoltre, propone una barra delle app personalizzabile che rende facile l’accesso alle applicazioni più utilizzate. webOS di LG è invece noto per il suo sistema di navigazione a “cards”, che permette di passare rapidamente (in gergo si dice, di fare swhitch off) tra le app e le impostazioni.

Entrambi però consentono di usare tutte le principali app di streaming (Netflix, Amazon Prime, RaiPlay, Disney+, ecc.), nonché gli assistenti vocali per un comando senza obbligo di usare il telecomando o quasi: ovvero Alexa e Google Assistant. Ma hanno anche propri assistenti vocali: Samsung ha Bixby, mentre LG integra ThinQ AI.

Poi ci sono delle peculiarità nelle rispettive piattaforme: Samsung offre SmartThings, un ecosistema che permette di controllare e monitorare tutti i dispositivi smart home direttamente dalla TV, diventando un vero e proprio sistema di controllo per la propria smart home (bastano WiFi e Bluetooth). Mentre LG risponde con Magic Remote, un telecomando con puntatore con bottoni un po’ old style e comandi vocali. In effetti per quanto riguarda il telecomando, LG è un po’ più adatto per i boomer.

Samsung o Lg: quale smart tv ha l’audio migliore?

Ma non è solo una questione di immagini. Infatti, quando si guarda il film tanto atteso, la serie tv preferita, la propria squadra del cuore in tv, una gara di formula Uno o qualsivoglia evento sportivo, e, a maggior ragione, un concerto o un programma musicale, pure l’Audio diventa fondamentale. Per una esperienza sensoriale completa.

Su questo fronte, entrambi offrono pressocché le tecnologie più sonore più diffuse (si pensi alla Dolby Atmos), ma se cercate specificamente l’audio DTS (acronimo di Digital Theater System, un tipo di tecnologia sonora introdotta con Jurassik Park e pensata per supporti fisici come Blu-ray, HD DVD e CD), non li troverete sugli smart tv Samsung, neppure quelli di fascia alta (almeno al momento della scrittura). Mentre sono presenti spesso sugli OLED di LG, che supportano il passthrough audio DTS.

Dunque, sull’audio vince LG, almeno per chi cerca livelli sonori superiori. Sebbene su questo campo il top dei televisori sono quelli Sony.

Smart tv: meglio Samsung o LG per il gaming?

I videogiochi di ultima generazione esigono tecnologie sempre più sofisticate, per godere al meglio della qualità grafica offerta.

Su questo campo, entrambi stanno cercando di offrire il meglio sul mercato: LG, per esempio, fa certificare da NVIDIA (colosso delle schede grafiche) i suoi televisori compatibili con G-Sync (per avere un frame rate quanto più alto possibile), anche quelli più economici. Mentre i televisori Samsung rispondono con tante funzionalità utili al gioco, come la frequenza di aggiornamento variabile (VRR) e la Modalità di bassa latenza automatica (ALLM), anche nelle TV di fascia media.

Per il gaming decretare un vincitore è difficile: forse LG si lascia preferire per il fatto di essere già sufficiente sui televisori di fascia bassa, mentre Samsung raggiunge vette alte sui top di gamma. Si consiglia comunque la lettura delle schede tecniche per capire se è ciò che cercate.

Samsung o LG: quale smart tv è meglio per il design?

Visto che il televisore è, a tutti gli effetti, anche un oggetto d’arredo, l’aspetto del design e quindi estetico, non va assolutamente trascurato. Anche perché in buona parte della giornata e soprattutto in certi ambienti domestici (come le camere da letto), la tv resta spenta. Quindi vediamo solo un rettangolo nero (il colore solitamente più proposto).

Per quanto concerne il design, come riporta Occhio ai prezzi, LG sembra aver curato maggiormente questo aspetto. Infatti, se è vero che Samsung offre smart TV dal design minimalista, in grado di integrarsi perfettamente con qualsiasi arredamento, la diretta concorrente connazionale sta offrendo sempre più televisori dal design audace e innovativo. Impreziositi da un montaggio a parete innovativo “a filo“, che li fa sembrare opere d’arte.

Dunque, se cercate un televisore che dia anche un tocco di stile alla stanza, potreste preferire uno smart tv LG. Se però volete comunque prendere uno smart tv Samsung, potreste comunque scegliere la funzionalità Ambient mode, con la quale il televisore, quando è in stand by, mostra comunque immagini decorative o informazioni utili (occhio però ai consumi di energia). Inoltre, ha ideato la One Connect Box, una scatola separata che contiene tutti i cavi ed è collegata alla TV con un unico cavo trasparente. Così da evitare ingombri di cavi antiestetici.

Su tanti altri aspetti sono pressocché simili: materiale utilizzato, dimensioni, sottigliezza dello schermo, spessore delle cornici, varietà di colori, ecc.

Costano di più gli smart tv Samsung o LG?

Diciamo che entrambi offrono tanti modelli per tutte le fasce di prezzo. Sembra però che LG si faccia preferire maggiormente per il rapporto qualità-prezzo dei suoi prodotti. Infatti, sembra essere tendenzialmente più economica. LG sembra la scelta ideale soprattutto per chi guarda in primis il costo di uno smart tv e cerca qualcosa di economico ma di buona fattura. Mentre Samsung anche sui televisori entry level sembra caricare di più il costo.

Connettività

In linea di massima, entrambi i marchi offrono una connettività completa, sia wireless (WiFi e Bluetooth), sia tramite cavi e dispositivi (HDMI, Usb, microSD, Ethernet, ecc.). Occorre solo verificare, qualora si abbiano particolari preferenze (si pensi ai gamer o a chi ha esigenze di mirroring) di controllare quante porte ci sono, il livello di avanzamento della specifica tecnologia, ecc. Perché ogni modello prevede le proprie.

Meglio Samsung o LG per vedere film e serie tv?

Tutto sommato, entrambi gli smart tv di questi marchi possono andare bene. Spetta poi al gusto e all’esigenza di ciascuno basare la scelta finale. Prediligiamo colori brillanti o più naturali? Diamo peso alla cornice e dunque all’immersività delle immagini o alla spazialità del sonoro? Guardiamo contenuti con molti dialoghi o dove ci sono tante sequenze d’azione?

Meglio smart tv Samsung o LG? Il verdetto

Tiriamo le somme. Gli smart tv LG sono preferibili se si punta a modelli economici o di fascia media, ma si vuole comunque un buon prodotto. Samsung, invece, è preferibile per i modelli di fascia alta, poiché ha punte di eccellenza su diversi aspetti.

Fermo restando che ogni modello fa caso a sé, in base all’anno di uscita e alla tecnologia audio-video proposta. A parte i modelli che superano i mille euro, quelli di fascia media e bassa tendono ad essere come una coperta corta, cercando un bilanciamento tra le funzioni che può portare a sacrificarne alcune e prediligerne altre. O a mantenere un appiattimento che può non corrispondere alle esigenze di tutti.

Dipende molto dalle nostre esigenze: audio, video, design, possibilità economica, ecc. Un consiglio è di dare un’occhiata alle recensioni degli utenti che già utilizzano questo o quel modello ma anche le recensioni degli esperti.

