Samsung lancerà console portatile pieghevole? Ecco il brevetto

Samsung, come noto, è un brand sudcoreano che primeggia su tanti settori tecnologici: elettrodomestici, telefonia, audio, video, domotica, ecc. Un marchio di successo, che per ora non è presente nel campo dei videogiochi. Almeno per ora. Infatti, un brevetto mostra come Samsung potrebbe lanciare la prima console portatile, perfino pieghevole. Proprio come gli smartphone della linea Z Flip della multinazionale asiatica.

Ad onor del vero, non sarebbe il primo sviluppo di Samsung nel campo dei videogame. Infatti, la prossima serie Galaxy S25 dovrebbe avere un software ottimizzato per il mobile gaming tramite la Game Assist, una specifica modalità in grado di effettuare persino l’upscaling dei dettagli grafici.

Ecco i primi dettagli sul brevetto della console portatile e pieghevole di Samsung.

Come sarà la console portatile pieghevole di Samsung

Come riporta HDBlog, il brevetto del videogame Samsung è stato rivelato dal sito del WIPO (World Intellectual Property Organization) e ci mostra un dispositivo con un design simile al Galaxy Z Flip6. Dunque ideato appositamente per essere facilmente trasportabile in tasca, in borsa, nello zaino o nel marsupio.

Ecco le caratteristiche principali che emergono dal brevetto:

Pieghevole: design a conchiglia che richiama i recenti smartphone pieghevoli di Samsung; Integrati: presenza di joystick, d-pad e pulsanti aggiuntivi integrati nella scocca; Schermo: presenta di Ultra Thin Glass, lo stesso materiale utilizzato nei display pieghevoli di Samsung.

Immagini della console portatile pieghevole Samsung

Ecco le immagini del brevetto del videogioco firmato Samsung:

Quando uscirà la console pieghevole portatile di Samsung

Per ora si tratta di un brevetto, dunque non è detto che la console uscirà davvero. Del resto, Samsung pubblica molti brevetti ogni anno e solo una bassa percentuale poi si concretizza.

Tuttavia, anche lo smartphone pieghevole, inizialmente, sembrava solo un brevetto futuristico irrealizzabile, quasi fantascienza. E invece, oggi primeggia sul mercato.

