La salute degli americani sta messa molto male: faremo stessa fine?

Casey Means, dottoressa, ex-vegana, scrittrice statunitense in tema di salute e alimentazione, ha fotografato lo stato di salute degli americani.

In un recente libro, il giornalista e scrittore Federico Rampini elogia l’Occidente e le tante cose positive fatte nel Mondo. Sarà probabilmente così, ma è anche vero che lo stile di vita occidentale è tutt’altro che un modello da esportare. Basta vedere come sta la salute degli americani, considerati la matrice attuale del life style occidentale, così come della cultura e della politica.

Importiamo tutto dagli Usa, fin dal Dopoguerra. E di recente, la colonizzazione americana dell’Europa ha subito una drastica accelerazione. Basta vedere come sta messa la Germania.

In una intervista a Joe Rogan, Casey Means, dottoressa, ex-vegana, scrittrice statunitense in tema di salute e alimentazione, ha fotografato lo stato di salute degli americani. Che riportiamo di seguito. Tutto lascia presagire che presto faremo la stessa fine.

Condizioni di salute degli americani

Queste le parole della dottoressa Means:

Ci stanno distruggendo, è un fenomeno molto recente e sta accelerando. E poi stila un elenco delle patologie e malattie più gravi e diffuse:

Il 74% degli americani è in sovrappeso o obeso;

degli americani è in sovrappeso o obeso; I tumori nei giovani sono aumentati del 79% negli ultimi 10 anni;

negli ultimi 10 anni; Il 25% degli uomini sotto i 40 anni soffre di disfunzione erettile;

degli uomini sotto i 40 anni soffre di disfunzione erettile; Il 50% degli adulti americani ha il diabete di tipo 2 o il prediabete. Si tratta di malattie per le quali nel 1950 l’1% degli americani aveva il diabete di tipo 2. Ora il 50% degli americani ha il diabete di tipo 2;

degli adulti americani ha il diabete di tipo 2 o il prediabete. Si tratta di malattie per le quali nel 1950 l’1% degli americani aveva il diabete di tipo 2. Ora il 50% degli americani ha il diabete di tipo 2; L’Alzheimer e la demenza stanno salendo alle stelle;

e la demenza stanno salendo alle stelle; Le demenze dei giovani adulti sono aumentate di tre volte dal 2012. Demenze ad insorgenza precoce;

dal 2012. Demenze ad insorgenza precoce; Si prevede che un americano su due si ammalerà di cancro nel corso della sua vita, uno su due

nel corso della sua vita, uno su due Un bambino su 36 è affetto da autismo negli Stati Uniti. Nel 2000 era uno su 150;

è affetto da autismo negli Stati Uniti. Nel 2000 era uno su 150; In California, dove vivo, il tasso di autismo è di uno su 22 . Uno su 22 con un disturbo dello sviluppo neurologico nel corso della vita;

. Uno su 22 con un disturbo dello sviluppo neurologico nel corso della vita; L’infertilità aumenta dell’1% all’anno;

aumenta dell’1% all’anno; Il 77% dei giovani americani non può prestare servizio militare a causa dell’obesità o dell’abuso di droghe;

dei giovani americani non può prestare servizio militare a causa dell’obesità o dell’abuso di droghe; Malattie autoimmuni . Alcuni studi dicono che aumentano del 13% all’anno;

. Alcuni studi dicono che aumentano del 13% all’anno; Le malattie cardiache, che sono quasi totalmente prevenibili, sono la principale causa di morte negli Stati Uniti e uccidono circa 800.000 persone all’anno.

Ecco il Podcast dell’intervista:

Ricevi le news su Telegram o via Mail:

Iscriviti alla nostra Newsletter INSERISCI LA TUA EMAIL e scegli una categoria a cui sei interessato Tutte le News Salute Dal Mondo Economia Procedendo accetti la privacy policy

5,0 / 5 Grazie per aver votato!