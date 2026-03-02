Sal da Vinci aveva già vinto un Festival nel ’95: la storia che pochi ricordano

Sal da Vinci vinse la seconda e ultima edizione del Festival italiano, che andava in onda su Canale 5 per fare concorrenza a Sanremo.

Sal da Vinci – pseudonimo di Salvatore Michael Sorrentino – è il vincitore della 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano Per sempre sì. Ritmato e orecchiabile, la canzone era già diventata un tormentone sui Social prima della proclamazione. Sulla falsariga di un altro successo di Sal da Vinci uscito nel 2024: Rossetto e caffè.

La carriera fulminante di Sal da Vinci

Come racconta Il fatto casoriano, l’ultima apparizione del cantante napoletano alla kermesse sanremese era stata nel 2009, quando si era posizionato terzo con il brano Non riesco a farti innamorare. Figlio d’arte, suo padre era Mario da Vinci (al secolo Alfonso Sorrentino) cantante e attore, conosciuto anche oltreoceano. Non a caso, Salvatore Michael è nato a New York nel 1969 e vanta anche la cittadinanza statunitense.

La carriera di Sal da Vinci è iniziata prestissimo, quando, ancora bambino, il padre già lo portava su un palco davanti al pubblico. E così arrivarono presto teatro, Cinema, incisioni discografiche. In molti lo ricorderanno, neppure ventenne, nel film “Troppo forte” di e con Carlo Verdone, dove figura anche Alberto Sordi. Nel 2000 invece si fece apprezzare portando in teatro il Musical Scugnizzi.

In pochi però sanno che Sal da Vinci aveva già vinto un Festival della canzone italiana nel 1994.

Quando Sal Da Vinci trionfò al Festival italiano

Il Festival italiano è stato un festival musicale andato in onda su Canale 5 per due edizioni, nel 1993 e 1994. Gli artisti si esibivano dal vivo, accompagnati da un’orchestra diretta da Vince Tempera. Non mancavano poi ospiti internazionali. Di fatto, Mediaset tentò così di fare concorrenza al Festival di Sanremo, ma di fatto presentò solo due edizioni.

Entrambe le edizioni furono condotte da Mike Bongiorno (storico conduttore proprio di Sanremo) affiancato da Paola Barale, mentre la differenza principale fu che quella del ’93 vide anche la partecipazione di Gene Gnocchi per la parte comica. Mentre quella del ’94 vide la suddivisione dei concorrenti in due categorie: Big e Giovani.

Il Festival in salsa Biscione suscitò le ire di Pippo Baudo, all’epoca fortunato timoniera di Sanremo, il quale proibì a chi vi prese parte di partecipare alla edizione ligure del 1995.

Vincitore della edizione 1993 fu il brano Come mai, degli 883, cantata da Fiorello. Mentre quella del 1994 fu vinta proprio da Sal da Vinci con il brano Vera, davanti a Nek e Fausto Leali. Il cantante partenopeo pubblicò l’anno seguente anche il suo primo album omonimo, per la casa discografica dello stesso Berlusconi: la Ricordi.

