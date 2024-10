Sagra dei Funghi di Cusano Mutri rovinata da TikTok

Anche la sagra dei funghi di Cusano Mutri finita nel tritacarne di TikTok. Ecco come arrivare, giorni e arrivare.

Anche quest’anno si terrà la storica sagra dei funghi di Cusano Mutri, giunta alla sua 44ma edizione. Il ridente borgo, in provincia di Benevento, accoglie ogni anno centinaia di visitatori tra settembre e ottobre, consentendo loro di degustare prodotti tipici ma anche di apprezzare i Mercatini nel Centro storico.

Da anni è stato anche organizzato un servizio navetta, che consente ai visitatori di parcheggiare l’auto alle pendici del borgo, appannaggio della circolazione e dello stress.

Questo almeno, fino a poco tempo fa. Almeno fino a quando la sagra dei funghi di Cusano Mutri non è diventata un fenomeno da baraccone su TikTok, Social che ha estremizzato la piaga dell’emulazione, già avviato da predecessori come Facebook prima e Instagram poi.

TikTok ha rovinato molte sfere della vita umana: le relazioni sociali, l’intelletto, la diversificazione, la genuinità. Tutto diventa virale. A tutto bisogna partecipare per non sentirsi indietro ed esclusi. Occorre parlare anche di quello che non si conosce (vedi il caso Elvive), pur di restare sul pezzo, cavalcare l’onda, non deludere i followers e accaparrarsene di nuovi.

Se è vero che la sagra dei funghi di Cusano Mutri sia interessante, sebbene poi gazebo e folla non permettano di apprezzare il borgo medioevale (consigliamo infatti di visitarlo senza sagra, nei restanti 10 mesi dell’anno), ora è diventato quasi impossibile accedervi. Almeno nei fine settimana.

Bei tempi quando alle sagre ci andava solo chi era davvero interessato, curiosi, esploratori del gusto e dei sapori. Persone senza secondi fini. Che venderebbero anche la madre, o panettoni millantando beneficenza, per qualche followers ed euro in più.

Ecco uno dei tanti video che stanno circolando su TikTok:

Sagra dei funghi di Cusano Mutri: le date e gli orari

La sagra di Cusano Mutri è iniziata il 19 settembre 2024 e prosegue tutti i giorni fino a domenica 13 ottobre 2024. Quanto agli orari, nei giorni di sabato e domenica gli stands gastronomici aprono dalle ore 11 di mattina fino alle 24:00. Mentre nei giorni infrasettimanali gli stands apriranno alle ore 19:00.

Come arrivare alla Sagra dei funghi di Cusano Mutri

Cusano Mutri è un comune in provincia di Benevento, in Campania. Fa parte del parco regionale del Matese e della comunità montana Titerno e Alto Tammaro.

Lasciamo di seguito le indicazioni stradali su Maps per raggiungere il borgo.

Dove parcheggiare?

Come detto, è possibile parcheggiare prima di salire sul centro storico del borgo, cuore della sagra dei funghi, e proseguire tramite un servizio di navetta, attivo fino al termine della sagra.

