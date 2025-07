La Russia rischia di restare senza Taxi: i motivi principali

Avere un Taxi in Russia non conviene più. Tra cambiamenti fiscali e costi elevati delle auto straniere che hanno invaso il settore.

Fino a un terzo delle compagnie di taxi nelle grandi città potrebbe lasciare il mercato russo dei Taxi. Con conseguenza principale l’aumento dei prezzi dei trasporti per gli utenti. Fare il tassista in Russia non conviene più: la redditività delle flotte di taxi è già scesa dal 16 al 6%. Mancano gli autisti e le imprese non sono in grado di rinnovare la propria flotta. Pertanto, il sistema Taxi in Russia così com’è potrebbe reggere al massimo un altro anno.

Entro un anno, infatti, fino al 20% delle compagnie di taxi potrebbe lasciare il mercato. Entro la fine del 2026, pertanto, il numero di vettori potrebbe essere ridotto di un altro 10%.

I motivi della crisi dei Taxi in Russia

I motivi li spiega Izvestia. Secondo la compagnia di taxi «Chocolate», i cambiamenti nella legislazione fiscale dal 2025 hanno complicato la situazione per le aziende di questo settore. Le spese fiscali aggiuntive sono aumentate di fatto del 7%. Come spiega il Ceo di questa società, Spartak Zabolotsky:

Molti vettori andranno nell’ombra e divideranno la loro attività per non ottenere l’IVA. Sono potenziali falliti

Secondo lui, inasprire la regolamentazione nel settore sta riducendo il numero di conducenti. Nel periodo 2022–2023 il mercato ha perso fino al 20% del personale, ovvero circa 20mila autisti.

Il mercato è influenzato anche dalla bassa redditività delle nuove auto cinesi. Se i famosi vettori Hyundai, Kia, Skoda, Volkswagen e Toyota durano in media almeno 3 anni, gli analoghi cinesi e domestici funzionano per 1,5 anni e richiedono costose riparazioni di trasmissione anche prima delle scadenze di leasing.

È difficile per i vettori rifornire le loro flotte, e alcuni tassisti sono costretti a rimandare l’acquisto di attrezzature fino a quando la situazione non migliora. Secondo i dati di «Gazprombank Autoleasing» e dell’agenzia di marketing NAPI, sulla base dei risultati di Gennaio–Aprile 2025, il mercato del leasing di auto nuove è diminuito del 44,8%. Quasi la metà insomma.

A fine anno, il numero di operazioni di leasing per auto nuove potrebbe diminuire di un altro 5-7%, ha dichiarato a Izvestia Olga Kirillova, direttore commerciale del Gruppo di Società «Alfa-Leasing».

L’invasione delle auto straniere sta danneggiando il comparto. Sempre Olga Kirillova fa notare come il prezzo medio per un’auto straniera è di 3,62 milioni di rubli, mentre per un’auto nazionale è di meno della metà: 1,56 milioni di rubli.

Secondo Vasily Baranov di Multi taxi, il settore si trova ad affrontare una crisi sistemica: sono necessari programmi speciali di leasing con il sostegno statale.

Qui invece abbiamo parlato di come diventare tassista in Italia.

Johannes Krasser da Pixabay

