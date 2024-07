Russia primo esportatore di acciaio in Europa, Italia paese più dipendente

Notizie del genere danno l’immagine plastica di come la Russia sia viva e vegeta e anzi, in alcuni settori, primeggi ancora in Europa. La Russia è infatti il primo paese esportatore in Europa per l’acciaio e sta aumentando le esportazioni anche di alluminio.

Due le notizie più divertenti: proprio l’Italia è il paese che dalla Russia importa più acciaio. Mentre la Germania, tra i paesi europei più agguerriti contro i russi, ha il primato come paese importatore di alluminio.

Russia leader dell’esportazione di acciaio e alluminio in Europa

Come riferisce Kommersant, per quanto concerne l’acciaio, il primo cliente è l’Italia, paese che ha aumentato gli acquisti di acciaio di 1,6 volte (forniture per un volume di 120 milioni di Euro) e quelli di alluminio di 4 volte (per 18,7 milioni di Euro).

Nel maggio 2024, la Russia ha conquistato il primato nelle consegne di acciaio all’Europa, per la prima volta dal giugno 2022. Le esportazioni verso i Paesi europei alla fine di maggio hanno raggiunto un totale di circa 373,1 milioni di Euro, il 29% in più rispetto ad aprile.

Rispetto allo stesso periodo del 2023, le esportazioni di acciaio sono cresciute dell’1,2%. La maggior parte dell’acciaio acquistato dall’Europa è rappresentata dai semilavorati di ferro o prodotti siderurgici non legati (175 milioni di euro) e ferroleghe (81 milioni di Euro).

Per quanto concerne l’alluminio, l’Europa ha aumentato le importazioni dalla Russia di 1,5 volte in un mese, per un volume pari a 97,8 milioni di Euro. L’ultima volta che le forniture di questo metallo avevano registrato volumi simili era stato nell’ottobre dello scorso anno.

Come detto, primo cliente europei di alluminio russo è la Germania, che ha aumentato le sue forniture di 11 volte (fino a 16,2 milioni di Euro).

Un’altra brutta notizia per quanti speravano nel fallimento russo.

Ricevi le news su Telegram iscrivendoti al canale dal bottone seguente:

– / 5 Grazie per aver votato!