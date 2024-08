La Russia fornisce cibo a più di 160 paesi. Negli ultimi 10 anni di attività, la crescita della produzione in agricoltura è stata del 33,2% e per i prodotti alimentari del 42,9%.

Fa riflettere il report diramato dal Ministero dell’agricoltura russo. Mosca rimane il leader mondiale nella fornitura di grano, orzo, olio e così via. Il paese fornisce molti prodotti, e questo ha permesso di aumentare le esportazioni di 2,6 volte in 10 anni. Il tutto, nonostante le sanzioni e le penalizzazioni che subisce, imposte dagli Usa che stanno tentando un nuovo assalto al paese, come avvenuto nel corso degli anni ’90.

Speculazione estera ma anche interna da parte degli oligarchi russi, a cui l’ascesa al potere di Vladimir Putin alla fine del decennio ha posto fine.

E così, la Russia fornisce cibo a più di 160 paesi. Negli ultimi 10 anni di attività, la crescita della produzione in agricoltura è stata del 33,2% e per i prodotti alimentari del 42,9%.

I numeri della produzione agricola russa

Come riporta Izvestija, nella produzione agricola, il raccolto di grano durante questo periodo è aumentato da 92,4 milioni di tonnellate a circa 150 milioni di tonnellate, la barbabietola da zucchero – da 39,3 milioni di tonnellate a 53,2 milioni di tonnellate.

La crescita più grande è stata dimostrata dalla produzione di semi oleosi – di 2,3 volte (da 13,2 milioni di tonnellate a 29,9 milioni di tonnellate). E la resa delle patate alla fine del 2023 ha raggiunto il massimo negli ultimi 30 anni di indicatori – 8,6 milioni di tonnellate, che è 1,6 volte superiore al livello del 2013 (5,4 milioni di tonnellate).

Il volume di produzione di prodotti ortofrutticoli per 10 anni è aumentato di 1,7 volte e lo scorso anno ha raggiunto un valore record di 7,5 milioni di tonnellate (nel 2013 – 4,5 milioni di tonnellate). Di questi, 1,64 milioni di tonnellate sono ortaggi in serra, la cui raccolta è aumentata dal 2013 di 2,6 volte (da 0,64 milioni di tonnellate). I raccolti di frutta e bacche sono aumentati di 2,8 volte da 0,7 milioni di tonnellate a un record di 1,9 milioni l’anno scorso, ha detto il ministero.

Bene anche l’allevamento

La produzione di bestiame e pollame, secondo il Ministero, rispetto al 2013, è aumentata del 35,6% da 12,2 milioni di tonnellate a 16,53 milioni di tonnellate. Anche il complesso della pesca si sta sviluppando in modo dinamico. Per 10 anni, le imprese di pesca hanno aumentato le catture di pesce da 4,3 milioni di tonnellate a 5,4 milioni di tonnellate.

Mostra anche la crescita in quasi tutte le aree dell’industria alimentare. Ad esempio, la produzione di olio vegetale è aumentata di 2,5 volte (da 3,9 milioni di tonnellate a 9,8 milioni di tonnellate), i prodotti a base di carne dell’84% (da 5,3 milioni di tonnellate a 9,8 milioni di tonnellate), pasta – quasi una volta e mezzo (da 1,05 milioni di tonnellate a 1,5 milioni di tonnellate). Quasi raddoppiata la produzione di formaggio – da 435.000. Tonnellate fino a 801 mila.

I paesi che importano dalla Russia

I paesi che importano maggiormente dalla Russia sono la Cina (7,6 miliardi di dollari), la Turchia (5,0), il Kazakistan (3,3), la Bielorussia (2,8), l’Egitto (2,5).

È stato inoltre osservato che la maggiore crescita nel 2023 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente è evidenziata dalle consegne all’export verso la Cina ( + 52,8%), Bangladesh (5,2 volte), India (+45,5%), Yemen (tre volte), Egitto (+10,6%), Indonesia (5,9 volte), Kenya (+96,2%), Messico (tre volte), Pakistan (+40,5%) e Tanzania (di 4,1 volte).

Secondo i risultati della prima metà del 2024, l’esportazione di prodotti agricoli è stata pari a 20,4 miliardi di dollari, di cui il 90% proveniva dalla quota di paesi amici. La geografia delle forniture si è estesa a 160 paesi. La leadership nel volume degli acquisti non è cambiata.

Di contro, alcuni paesi hanno subito l’embargo da parte della Russia complice l’adesione alle sanzioni. Parliamo di Norvegia, Canada, Australia, Stati Uniti e i paesi membri dell’Unione europea (tra cui anche l’Italia), fin dalla riunificazione della Crimea col resto della Russia avvenuta nel 2014. Dal 13 agosto 2015, Albania, Montenegro, Islanda, Liechtenstein, Ucraina, che si sono uniti alle sanzioni anti-russe sono stati aggiunti alla lista. Nel dicembre 2020, l’embargo è stato esteso al Regno Unito.

