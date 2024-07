Russia e Cina porteranno il (vero) Primo uomo sulla Luna: ecco il progetto

Cina e Russia hanno siglato un accordo che prevede 5 missioni congiunte, in 3 fasi e fino a 20 anni, per portare il primo uomo sulla Luna.

Mentre gli Usa hanno festeggiato da poco i 55 anni dal “Primo uomo sulla Luna” (20 luglio 1969), evento che scatena entusiasmi e confutazioni, senza più riuscire a ripetersi, Cina e Russia puntano a portarcelo loro, probabilmente questa volta per davvero, il primo uomo sulla Luna.

In una collaborazione che prevede 3 fasi e una durata ventennale, la quale suggella così un’amicizia (ovviamente speculativa e opportunista) che già sta dando i suoi frutti a livello geopolitico. E che tanto preoccupa americani ed europei.

Ecco il progetto nel dettaglio.

Russia e Cina sulla Luna: il progetto

A svelarlo è Izvestijia. Russia e Cina hanno pianificato di condurre 5 missioni congiunte per posizionare i moduli in orbita e la superficie del satellite.

In precedenza, i 2 paesi avevano già firmato un accordo sulla creazione di una stazione scientifica sulla terra lunare. Si prevede che la creazione della Stazione Lunare Scientifica Internazionale sarà implementata in tre fasi.

Durante la terza fase, è prevista per far atterrare una persona sulla Luna. L’accordo sarà in vigore per 20 anni.

Un progetto ambizioso, ma realista e dettagliato. I dubbi che riguardano la versione americana dell’allunaggio riguardano soprattutto il fatto che ci siano riusciti con strumenti di 55 anni fa e con un progetto arrabattato in pochi anni.

Qui abbiamo parlato dei tanti dubbi riguardo il primo uomo sulla Luna americano.

