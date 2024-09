Russia e Bolivia stringono importante accordo sul Litio: cosa cambia

Gli equilibri della Geopolitica passano per, e soprattutto, le materie prime. Lo sanno bene Russia e Bolivia, per motivi diversi. E il litio – materia prima fondamentale in questa epoca, in primis per la produzione di batterie per device mobili, auto elettriche, pannelli fotovoltaici – può essere il ponte tra i due paesi. Fisicamente lontani ma vicini su vari aspetti.

Lo scorso 11 settembre «Gruppo Uranium Ouen» (parte del gruppo della società «Rosatom ») e la società statale boliviana YLB (Yacimientos de Litio Bolivianos) hanno firmato un contratto per la costruzione di un impianto per la produzione di litio carbonato nel paese latinoamericano.

Questo contratto prevede un piano per la produzione di 14mila tonnellate di carbonato di litio all’anno nelle saline di Uyuni. Implica un investimento di oltre $970 milioni, che rientrerà nel bilancio del paese. Verrà utilizzata la tecnologia di estrazione diretta del litio.

Stando a quanto ha riferito la compagnia GK Rosatom, il progetto sarà lanciato nella seconda metà del 2025. Tuttavia, si tratta di un accordo che deve passare per il Parlamento boliviano.

Vediamo quali implicazioni, anche geopolitiche, avrà l’accordo sul litio tra Russia e Bolivia.

L’importanza del litio in Bolivia

Come riporta Izvestija, la Bolivia, insieme all’Argentina e al Cile, è tra i paesi con le maggiori riserve di litio. Le risorse boliviane sono stimate in circa 21 milioni di tonnellate. Allo stesso tempo, sotto il governo di Evo Morales, il paese ha nazionalizzato la risorsa naturale. Pertanto, il monopolio dell’estrazione del litio si trova presso la società statale YLB, creata appositamente per l’attuazione del piano di nazionalizzazione.

Ciò significa che qualsiasi organizzazione interessata al litio boliviano è tenuta a stipulare un accordo con YLB. Inoltre, avrà diritto esclusivamente alla trasformazione di materiale, in particolare alla fabbricazione di carbonato di litio. Un sistema simile opera in Venezuela, dove ogni compagnia petrolifera deve avere un accordo con lo stato rappresentato da Petróleos de Venezuela, Sociedad Anonima (PDVSA).

Negli ultimi anni, la Bolivia ha già esportato litio in Russia. Inoltre, la Federazione Russa è stata uno dei principali acquirenti di litio nel nostro paese. Speriamo che questa cooperazione continui. Secondo YLB, nel 2022 la Bolivia ha esportato circa 34 mila tonnellate di carbonato di litio e cloruro di calcio in otto paesi dell’America Latina, Europa e Asia.

Perché il litio è importante

La cooperazione tra Russia e Bolivia sul litio è importante dal punto di vista dello sviluppo delle energie rinnovabili, spiega Igor Yushkov, esperto presso l’Università finanziaria e principale analista presso il National Energy Security Fund. Il litio è necessario per produrre gli azionamenti necessari per immagazzinare energia rinnovabile.

I pannelli solari e i generatori eolici possono funzionare per un giorno intero, quindi questa elettricità potrebbe non essere sufficiente di notte. Pertanto, producono unità di grandi dimensioni, sono spesso realizzate proprio con litio.

Inoltre, come osserva Yushkov, la cooperazione nella produzione di carbonato di litio è rilevante anche nel contesto delle batterie agli ioni di litio. Sono utilizzati, tra l’altro, per il funzionamento di telefoni, laptop e veicoli elettrici.

Il più grande produttore di tali batterie al momento è la Cina. Secondo il Ministero dell’Industria e dell’Informatizzazione della RPC, nel 2023 la produzione di batterie agli ioni di litio ha superato le 940 gigawattora, che per Pechino in termini monetari è un profitto di circa $197 miliardi.

Perché accordo è importante per Russia e Bolivia

Ma veniamo alle conseguenze geopolitiche. Ad oggi la Russia acquista circa il 60% delle batterie agli ioni di litio in Cina. Nonostante il fatto che la Cina per la Federazione Russa sia un paese amico, spiega ancora Igor Yushkov, è di fondamentale importanza provvedere a questi beni da soli. La Russia, pertanto, vorrebbe produrre batterie agli ioni di litio in proprio.

In precedenza, Vladimir Putin ha anche affermato che l’estrazione del litio è una questione strategicamente importante, la cui soluzione dipende in gran parte dall’efficacia dei programmi di sostituzione delle importazioni russe e dalla garanzia dell’indipendenza tecnologica del paese.

Lato Bolivia, il paese sudamericano deve ridurre la sua dipendenza dal dollaro passando agli insediamenti in valute alternative nel settore energetico, ha sottolineato sempre a «Izvestia » Freddy Gustavo Velazquez Robles.

Il quale poi fa l’esempio dell’Arabia Saudita, che ha cessato di concludere contratti a lungo termine per l’esportazione del suo petrolio per pagamento in dollari. Nel giugno 2024, l’Arabia Saudita ha rifiutato di rinnovare l’accordo commerciale sul petrolio degli Stati Uniti solo in dollari USA. Il trattato è stato concluso nel 1974 come garanzia per ricevere assistenza militare e di altro tipo dagli Stati Uniti.

In realtà, la dedollarizzazione è già iniziata. Secondo il Fondo monetario internazionale, se alla fine degli anni ’70 la quota di valuta americana nelle valute di riserva mondiali era dell’85%, alla fine del 2022 è scesa al 58 – 59%.

E in questo processo, la BRICS sta assumendo un ruolo cruciale. A margine del Forum economico internazionale di San Pietroburgo tenutosi nello stesso mese, il direttore del Dipartimento latinoamericano del Ministero degli affari esteri della Federazione Russa, Alexander Shchetinin, ha dichiarato che Mosca sta negoziando la dedollarizzazione delle relazioni commerciali con un certo numero dei paesi dell’America Latina, quali Cuba, Nicaragua, Venezuela. Oltre che, ovviamente, con i membri BRICS.

Come ha osservato Putin al WEF, l’uso delle valute nazionali nei calcoli della Federazione Russa con i partner BRICS è già di circa il 65%. La Bolivia aveva precedentemente espresso il suo interesse ad aderire all’associazione. La partecipazione del presidente Luis Arce al vertice di Kazan che si terrà il 22 ottobre – 24 è già stata confermata.

Gli Usa ovviamente non stanno a guardare e introducono sanzioni a chi tenta di uscire dalla sua orbita. Per una sorta di intimidazione e freno all’indipendenza dei paesi in via di sviluppo.

Tornando all’accordo tra i due paesi, Vladimir Putin ha osservato che il commercio tra Russia e Bolivia è ancora piccolo in termini monetari, ma ha una buona tendenza al rialzo.

Durante questo incontro, il leader del paese latinoamericano ha proposto di esportare nella Federazione Russa chicchi di caffè, ananas in scatola, Singani (una forte bevanda alcolica boliviana), banane, vino alpino, lama a scatti, cioccolato, cinema, anima di palma in scatola e altro prodotti.

