RSW1, il batterio impossibile che respira in due modi diversi

Hydrogenobacter RSW1 con la sua respirazione ibrida potrebbe rappresentare l’anello di congiunzione tra organismi aerobici e anaerobici

Quando respiriamo, l’ossigeno entra nei polmoni e si muove quindi nel flusso sanguigno, dove funge da “scintilla” per attivare il metabolismo e liberare energia molecolare dal cibo che consumiamo — o almeno questo è ciò che avviene per gli organismi cosiddetti aerobici, come gli esseri umani.

Esistono infatti molte forme di vita unicellulari che vivono in ambienti privi di ossigeno, come le sorgenti idrotermali negli abissi oceanici (di cui ho scritto di recente a proposito del verme “pittore” che le abita) o le profonde fessure nella superficie terrestre: questi organismi anaerobici non possono fare altro che usare elementi diversi, ad esempio zolfo o manganese, per respirare e rilasciare energia.

RSW1: cos’è e come funziona il batterio

D’altronde, per quanto necessario per la nostra sopravvivenza, l’ossigeno non è propriamente innocuo: per i batteri anaerobici è del tutto tossico, in quanto reagisce con il loro “macchinario molecolare” e produce dei composti chiamati specie reattive dell’ossigeno (ROS, da Reactive Oxygen Species) che lo danneggiano, ma anche per gli organismi aerobici le ROS non sono un toccasana, pur essendo i loro effetti negativi mitigati dal metabolismo.

Ecco quindi che risulta inspiegabile una recente scoperta effettuata da un gruppo di ricercatori americani: nel calderone delle sorgenti termali del Parco Nazionale di Yellowstone vive un batterio che possiede sia un metabolismo aerobico che uno anaerobico e respira allo stesso tempo ossigeno e zolfo.

