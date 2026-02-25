Pubblicità

RSW1, il batterio impossibile che respira in due modi diversi

Scritto il Girolamo Castaldo
Pubblicato inambiente scienza

Hydrogenobacter RSW1 con la sua respirazione ibrida potrebbe rappresentare l’anello di congiunzione tra organismi aerobici e anaerobici

Quando respiriamo, l’ossigeno entra nei polmoni e si muove quindi nel flusso sanguigno, dove funge da “scintilla” per attivare il metabolismo e liberare energia molecolare dal cibo che consumiamo — o almeno questo è ciò che avviene per gli organismi cosiddetti aerobici, come gli esseri umani.

Esistono infatti molte forme di vita unicellulari che vivono in ambienti privi di ossigeno, come le sorgenti idrotermali negli abissi oceanici (di cui ho scritto di recente a proposito del verme “pittore” che le abita) o le profonde fessure nella superficie terrestre: questi organismi anaerobici non possono fare altro che usare elementi diversi, ad esempio zolfo o manganese, per respirare e rilasciare energia.

RSW1: cos’è e come funziona il batterio

D’altronde, per quanto necessario per la nostra sopravvivenza, l’ossigeno non è propriamente innocuo: per i batteri anaerobici è del tutto tossico, in quanto reagisce con il loro “macchinario molecolare” e produce dei composti chiamati specie reattive dell’ossigeno (ROS, da Reactive Oxygen Species) che lo danneggiano, ma anche per gli organismi aerobici le ROS non sono un toccasana, pur essendo i loro effetti negativi mitigati dal metabolismo.

Ecco quindi che risulta inspiegabile una recente scoperta effettuata da un gruppo di ricercatori americani: nel calderone delle sorgenti termali del Parco Nazionale di Yellowstone vive un batterio che possiede sia un metabolismo aerobico che uno anaerobico e respira allo stesso tempo ossigeno e zolfo.

CONTINUA A LEGGERE

- / 5
Grazie per aver votato!

Notifiche push abilitate

Grazie per aver abilitato le notifiche!

PubblicitàPubblicità

Pubblicato da Girolamo Castaldo

I miei interessi principali sono scacchi, sci, anime, manga, videogiochi, musica e (astro)fisica. Storie Semplici: http://storiesemplici.substack.com

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Il presente Blog riporta il parere personale sui principali fatti di politica, attualità e altri argomenti del sociologo e copywriter Luca Scialò. Sebbene prevalentemente suffragati da fonti di siti esterni. Collaborano a titolo gratuito alcuni amici. Le immagini sono ricavate solitamente da Google License Creative Commons o da siti copyright free come Pixabay. Qualora in un articolo fossero state usate una o più immagini con diritto d'autore contattatemi in privato per la repentina rimozione. 

Tema Seamless News, sviluppato da Altervista

Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Notifiche Push - Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario