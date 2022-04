RSA, Pasqua con i familiari negata ai non vaccinati: la testimonianza

Nonostante le graduali aperture che proseguiranno a maggio, le RSA restano off limits per quanti hanno deciso di non vaccinarsi. Quindi, non possiedono il Super Green pass.

Neppure le feste pasquali hanno concesso eccezioni, con anziani ancora impossibilitati a incontrare i propri figli. E questi ultimi costretti a guardarli a distanza, da una finestra. Come ci racconta una nostra amica lettrice, Bruna, la quale già condivise alcuni mesi la sua esperienza.

Ciao Luca

vedo mia mamma alla finestra è mostruoso. Soffriamo ormai incapaci di reagire.

Come tantissimi italiani sono qui, come ogni mattina a chiedermi quando tutto questo incubo finirà. Come ogni mattina guardo le notizie e come ogni mattina mi sento braccata dai burattinai delle nostre vite.

Le nostre vite non valgono più niente, il nostro pensiero, la nostra volontà: più niente. Ogni mattina spero di leggere che il governo dei migliori è caduto: via Draghi-via Speranza via chi li appoggia: pulizia pulizia.

Ogni mattina invece qualcosa di peggiore a ieri è accaduto: una nuova decisione presa con la complicità del governo, un nuovo sopruso.

Le nostre vite non sono più nostre. Qualcosa di mostruoso è accaduto, continua ad accadere, in una sequenza senza fine.

Siamo in trappola, siamo finiti in un incubo senza fine, queste sabbie mobili ci stanno risucchiando, non c’è più speranza: è finita è finita.