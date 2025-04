Carlo e Camilla padroni in Italia: come i Rothschild finanziarono l’Unità d’Italia

Ripercorriamo la storia dell’Unità d’Italia e il peso della famiglia Rothschild sull’invasione del Regno di Sardegna su quello borbonico.

In questi giorni, i reali britannici Carlo e Camilla sono in visita in Italia, la prima da Re per Carlo III. Ormai la coppia è largamente accettata, anzi, i salotti televisivi chi si occupa di gossip e quindi anche di faccende monarchiche, parlano perfino del coronamento del loro amore. Del resto, sappiamo bene quanto Carlo non abbia mai amato Diana, rendendole la vita un vero inferno.

Da ore e per tutta la settimana la Tv ci propone tutte le tappe del loro viaggio in Italia. A guidarli nella visita al Colosseo è stato il divulgatore culturale più amato dagli italiani Alberto Angela, poiché fa sicuramente più scena rispetto alle tante guide turistiche competenti che ogni giorno guidano i turisti nostrani e stranieri tra le bellezze della città eterna. Ma Carlo ha tenuto anche un discorso in Parlamento, da vero Sovrano.

Già perché l’Italia è una colonia britannica da due secoli, visto che proprio gli inglesi hanno finanziato l’Unità d’Italia. Non a caso, Churchill si è ben guardato di dare credito agli avvertimenti di Mussolini riguardo al pericolo rappresentato da Hitler. Finendo anzi per allearsi coi francesi per fronteggiare entrambi. L’Italia non poteva restare sovrana a lungo.

Ma ricordiamo come gli inglesi, tramite il capitale dei Rothschild, abbiano finanziato anche l’Unità d’Italia.

Come i Rothschild hanno finanziato l’Unità d’Italia

Come spiega Marco Casario sul suo blog, quando il Regno di Sardegna nel 1849 fu sconfitto nella prima guerra di indipendenza, accumulò fino a ben 75 milioni di lire di debito nei confronti degli austriaci.

I Rotschild, famiglia britannica di banchieri al massimo del proprio splendore finanziario ed economico, da buoni speculatori ci vedono una grande opportunità. Offrendo così un prestito immediato con tassi di interesse al 5%. Ciò, ovviamente, non migliora la situazione del Regno, anzi. Nel 1860, infatti, il debito pubblico del Piemonte ammonta a circa un milione e mezzo di lire, il più alto tra tutti gli stati. L’unico modo per il regno di salvarsi è quello di andare di nuovo in guerra contro lo stato Borbonico in modo da poter mettere la mani sul loro patrimonio in caso di vittoria. Sull’argomento, consigliamo anche la lettura del libro di Pino Aprile “Terroni”.

Tuttavia, il Regno di Sardegna non ha i soldi per fare una guerra e si rivolge di nuovo ai Rothschild. Nonostante la sua iniziale riluttanza a finanziare la guerra contro il proprio stato, alla fine la famiglia accetta di rinegoziare il debito precedente e di fornire il denaro richiesto, incidendo così anche sull’unità d’Italia.

In effetti, ci avevano visto giusto: la filiale di Napoli della banca chiude nel 1863 e la mancanza di eredi maschi porta alla chiusura della filiale di Francoforte nel 1901. Tuttavia, sarà il prezzo minimo da pagare per una influenza geopolitica che i britannici hanno ancora oggi sul nostro paese e sul resto del mondo, per quanto comunque dalla seconda metà del ‘900 il loro potere economico-finanziario si sia ridotto.

Sapevi che il padre di Carlo, il Principe Filippo, aveva un intreccio con i nazisti tedeschi? Ne abbiamo parlato in un precedente articolo.

Foto di Adil Seilov da Pixabay

