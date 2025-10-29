Ross Hill, chi era il figlio di Terence Hill morto tragicamente

Ecco la tragica storia di Ross Hill, figlio di Terence Hill, morto a soli 16 anni per un tragico incidente d’auto. Era un promettente attore.

Sono tanti i Vip del mondo dello spettacolo che, purtroppo, hanno visto morire prematuramente i propri figli. Si pensi a Sylvester Stallone, Marlon Brando, Lory Del Santo o a Tina Turner, che hanno visto morire ben due figli. Ma anche John Travolta, Bob Gendolf, Jean Louis Trintignant, Prince, Robert Plant, Charlie Chaplin. Giusto per citare qualche nome.

Anche l’amato Terence Hill, nome d’arte di Mario Girotti, noto al pubblico per i suoi spaghetti western comici con Bud Spencer o nei panni (forse sarebbe più opportuno dire tunica), di Don Matteo, ha vissuto questa tragedia.

Infatti, suo figlio adottivo Ross trovò la morte a soli 16 anni, in un tragico incidente stradale. Evento che portò anche al momentaneo ritiro dell’attore. Oltre che essere figlio di un noto e amato attore, Ross Hill era anche una promessa del Cinema. Ripercorriamo la sua breve storia.

Chi era Ross Hill

Ross Hill nasce a Monaco di Baviera l’11 aprile 1973. Viene adottato da papà Terence, che ha già un figlio: Jess. Classe 1969, anch’egli è attualmente impegnato nel mondo del cinema, lavorando come sceneggiatore e produttore, anche al fianco del padre. Come attore, ha recitato in Don Camillo (1983) e Botte di Natale (1994), diretto proprio da papà Terence Hill. Ma anche in Potenza virtuale, regia di Anthony M. Dawson (1997).

Ma era apparso già piccolissimo in pellicole come Lo chiamavano Trinità e Il mio nome è Nessuno. Registra anche una piccola parte in Doc West, una miniserie televisiva italiana del 2009 diretta da Giulio Base e Terence Hill, che figurano anche come attori protagonisti.

Tornando a Ross, era molto appassionato di sport, tanto da far parte della squadra scolastica di football americano e di quella di canottaggio. Tuttavia, aveva anche una grande passione per la recitazione trasmessagli proprio da papà Terence e dal fratello maggiore Jess. Le sue origini tedesche, il fatto di avere un padre adottivo italiano e una mamma adottiva americana (Lori), oltre che vivere in America, gli hanno permesso di parlare ben tre lingue.

Condusse i suoi studi presso il Middlesex College di Concord, situato a 30 chilometri da Boston.

I film con Ross Hill

Le prime due pellicole lo vedono ancora bambino in due film diretti dal padre: Don Camillo, del 1983, trasposizione cinematografica di una pellicola del 1953 diretta da Julien Duvivier, con l’attore francese Fernandel nel ruolo di Don Camillo e Gino Cervi nel ruolo del sindaco Peppone, che riprende il personaggio letterario di Giovannino Guareschi. Sarà trasposto anche per il piccolo schermo come sceneggiato negli anni cinquanta e sessanta, sempre con i due attori come protagonisti.

Altra pellicola in cui Ross Hill compare è Renegade, Un osso troppo duro, un road movie diretto da E Bi Clucher (pseudonimo di Enzo Barboni), del 1987. Ross interpreta Matt, figlio di Moose, che lo affida al suo amico “Renegade” Luke (Terence Hill). I due vivranno tante avventure.

Ross Hill come è morto?

Ross Hill era dunque un attore promettente e subito dopo Renegade si stava preparando ad interpretare il ruolo di Billy the Kid in uno degli episodi della serie Lucky Luke che il padre, nel doppio ruolo di regista e protagonista, aveva iniziato a girare a Santa Fe.

Tuttavia, un tragico incidente stroncò la sua carriera ma, soprattutto, la sua giovane vita. Il 30 gennaio 1990, infatti, dopo aver passato il fine settimana in famiglia, tornava in auto verso il college con il suo amico Kevin Lehmann di Beaumont. Durante il tragitto l’auto, guidata proprio da Ross, finì su una lastra di ghiaccio formatasi sulla strada e, sbandando per circa venti metri, si schiantò contro un albero.

Ross rimase ucciso sul colpo, mentre Kevin morì la sera stessa in ospedale. L’incidente è avvenuto a Stockbridge, nel Massachusetts. Entrambi avevano solo 16 anni. La sua prematura morte provocò nel padre una crisi che lo avrebbe portato a rallentare i ritmi della sua carriera per tutti gli anni ’90: ai ragazzi avrebbe dedicato la sua serie televisiva Lucky Luke, con la frase «L’amore è eterno».

La stessa serie subì un cambiamento: il numero delle puntate venne ridotto da 13 a 8, oltre all’episodio pilota (92 minuti), girato alla fine del 1990 e uscito come film nelle sale cinematografiche nell’estate 1991.

- / 5 Grazie per aver votato!

Condividi articolo sui Social Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

Vuoi abilitare le notifiche? Resta aggiornato sulle ultime notizie Attiva

Notifiche push abilitate Grazie per aver abilitato le notifiche!

Pubblicità

Pubblicità