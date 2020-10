Americani realizzeranno autostrada in Romania: ma lo scopo è inquietante

Gli Stati Uniti realizzeranno un’autostrada e una ferrovia che collegheranno i porti di Constanta, in Romania, e Danzica, in Polonia.

Il progetto è stato annunciato dall’ambasciatore statunitense in Romania, Adrian Zuckerman, che ha parlato dell’enorme vantaggio per l’economia della regione interessata dal suo interessamento.

L’annuncio dell’ambasciatore americano è avvenuto durante la cerimonia di firma dell’Accordo intergovernativo tra Romania e Stati Uniti, dal Dipartimento dell’Energia.

Il progetto prevede la realizzazione di collegamenti terrestri tra i porti di Constanta e Danzica. Nello specifico, gli americani realizzeranno un’autostrada e una ferrovia che collegheranno il Mar Nero e il Mar Baltico.

I vantaggi per le economie dei due paesi saranno enormi, ha affermato l’ambasciatore statunitense. Ma lo scopo è di tutt’altra natura. Vediamolo nel dettaglio.

Come riporta il portale rumeno, Ziarul Financiar, questa la spiegazione del progetto da parte di Zuckerman:

Inizieremo un nuovo progetto per la Romania, insieme alla Polonia, per la costruzione di un’autostrada e delle ferrovie, che collegheranno Constanta, dal Mar Nero, a Danzica, dal Mar Baltico. Questo progetto infrastrutturale rappresenterà un enorme vantaggio per le economie di Romania e Polonia, ma anche per le economie della regione, tra molti anni