Gualtieri timbra con il QR code le opere fasciste a Roma

Una mozione di Sinistra Civica Ecologista prevede di installare un Qr code per spiegare i monumenti fascisti a Roma.

Una mozione firmata da Sinistra Civica Ecologista – su iniziativa di Alessandro Luparelli e Michela Cicculli – è passata lo scorso 4 dicembre in consiglio comunale di Roma.

Qr code per spiegare le opere fasciste a Roma

Prevede di installare Qr code e cartelli esplicativi in prossimità di ogni monumento di epoca fascista, per spiegare a chi li osserva il significato e gli aspetti negativi della propaganda.

L’iniziativa però sfocia anche nella “cancel culture“: l’intento è anche quello di “risignificare” le opere tramite la realizzazione di altrettante installazioni artistiche in collaborazione con la comunità cittadina.

Tra le opere maggiormente attenzionate troviamo:

via dei Fori Imperiali;

il Colosseo Quadrato;

l’Obelisco del Foro Italico.

Critiche le opposizioni, con il consigliere comunale di Forza Italia, Francesco Carpano, il quale si è visto bocciare l’apposizione di una targa “per ricordare i morti civili causati dall’attentato partigiano“. In particolare:

in ricordo di Piero Zuccheretti e Antonio Chiaretti, due innocenti uccisi dalle bombe dell’attentato partigiano che ebbe luogo il 23 marzo 1944

Le opere fasciste che infastidiscono i sinistroidi

Le opere risalenti al Ventennio sono sparse in tante città italiane, ma anche comuni minori della provincia. Diversi, peraltro, oggi sono sede delle istituzioni democratiche, anche di livello nazionale. Tuttavia, ogni tanto qualcuno vorrebbe cancellarli perché ricordano “anni bui“.

Eppure, l’architettura fascista è stata l’ultimo stile italiano di un certo rilievo. Inoltre, gli stessi sinistroidi se ne servono enormemente. Si pensi Cinecittà o l’EUR, tanto per restare nella Capitale. Oppure la Mostra d’Oltremare di Napoli, città notoriamente anti-fascista, che continuamente viene sfruttata per ospitare fiere e concorsi.

Non si chiedono certo venerazioni e riconoscimenti, ma, quanto meno, una tacita ammissione della loro importanza. Già mostrata nei fatti con il loro sfruttamento.

