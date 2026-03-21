Scoperte rocce che si formano in soli 35 anni!

Ricercatori UK documentano per la prima volta una litificazione in soli 35 anni, sollevando preoccupazioni per ecosistemi e territorio
Negli ultimi due secoli le scienze geologiche hanno dimostrato che il processo naturale di formazione delle rocce richiede migliaia, se non milioni di anni; ciò è vero in particolare per le rocce sedimentarie, ossia quelle composte da pezzi di altre rocce o materiale organico.
Agli esseri umani, però, piace fare le cose più in fretta e così un gruppo di ricerca dell’università di Glasgow ha di recente fatto una scoperta sorprendente: materiale di scarto industriale sta subendo quello che definiscono “ciclo delle rocce antropoclastiche rapido”, trasformandosi in roccia in un periodo di appena 35 anni (!) e sollevando grande preoccupazione per il benessere degli ecosistemi e la gestione del territorio.