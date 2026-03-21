Pubblicità

Scoperte rocce che si formano in soli 35 anni!

Scritto il Girolamo Castaldo
Pubblicato inambiente scienza

Ricercatori UK documentano per la prima volta una litificazione in soli 35 anni, sollevando preoccupazioni per ecosistemi e territorio

Negli ultimi due secoli le scienze geologiche hanno dimostrato che il processo naturale di formazione delle rocce richiede migliaia, se non milioni di anni; ciò è vero in particolare per le rocce sedimentarie, ossia quelle composte da pezzi di altre rocce o materiale organico.

Agli esseri umani, però, piace fare le cose più in fretta e così un gruppo di ricerca dell’università di Glasgow ha di recente fatto una scoperta sorprendente: materiale di scarto industriale sta subendo quello che definiscono “ciclo delle rocce antropoclastiche rapido”, trasformandosi in roccia in un periodo di appena 35 anni (!) e sollevando grande preoccupazione per il benessere degli ecosistemi e la gestione del territorio.

CONTINUA A LEGGERE

- / 5
Grazie per aver votato!

Di cosa parleremo

Notifiche push abilitate

Grazie per aver abilitato le notifiche!

PubblicitàPubblicità

Pubblicato da Girolamo Castaldo

I miei interessi principali sono scacchi, sci, anime, manga, videogiochi, musica e (astro)fisica. Storie Semplici: http://storiesemplici.substack.com

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Il presente Blog riporta il parere personale sui principali fatti di politica, attualità e altri argomenti del sociologo e copywriter Luca Scialò. Sebbene prevalentemente suffragati da fonti di siti esterni. Collaborano a titolo gratuito alcuni amici. Le immagini sono ricavate solitamente da Google License Creative Commons o da siti copyright free come Pixabay. Qualora in un articolo fossero state usate una o più immagini con diritto d'autore contattatemi in privato per la repentina rimozione. 

Tema Seamless News, sviluppato da Altervista

Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Notifiche Push - Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario