Robert Duvall, una grande carriera mancata

Il talento di Robert Duvall avrebbe meritato sicuramente una maggiore valorizzazione e una carriera migliore.

Il 15 febbraio 2025 ci ha lasciati a 93 anni Robert Duvall, considerato uno dei più talentuosi attori della storia di Hollywood. E’ stato anche regista, sceneggiatore e produttore.

Ha vinto un Premio Oscar per l’interpretazione in Tender Mercies – Un tenero ringraziamento (1983) e ha ricevuto altre sei candidature, tra cui per Il padrino (1972) e Apocalypse Now (1979). Ed è proprio con le rispettive interpretazioni di Tom Hagen e Tenente Colonnello William Kilgore, che conquista il cuore del pubblico.

Ha inoltre vinto quattro Golden Globe, due Emmy, uno Screen Actors Guild Award ed un BAFTA.

Robert Duvall e la crisi di Hollywood

Il talento di Duvall avrebbe meritato sicuramente una maggiore valorizzazione e una carriera migliore. Invece, ha vissuto sulla propria pelle l’ascesa e il declino del Cinema americano post Golden Age, con un ottimo periodo prima metà anni ’70 – prima metà anni ’80 (passato alla storia come New Hollywood) , per poi conoscere una vertiginosa fase discendente. La stessa sorte che toccherà ad altri grandi, come Robert De Niro, Al Pacino, Dustin Hoffman.

