Gaza: Trump vuole sfrattare i palestinesi per farci una Riviera

Donald Trump vorrebbe mandare via i palestinesi che sarebbero accolti da Egitto e Giordania per realizzare una riviera a Gaza.

Mandare via i palestinesi dalla striscia di Gaza per farci una Riviera del Medioriente. Via macerie e baracche, poveri e diseredati, disperazione e rabbia, per fare spazio ad alberghi extralusso per milionari americani e non solo. Un po’ come gli Usa avevano fatto a Cuba prima dell’avvento di Fidel Castro.

E’ questo, in estrema sintesi, il piano di Donald Trump per porre fine alla guerra sempiterna tra israeliani e palestinesi in quel maledetto lembo di Terra. Una “pazza idea” per dirla alla Patty Pravo (visto che siamo in periodo sanremese) che tanto piace, come riporta Il Fatto casoriano, manco a dirlo a Netanyahu e all’estrema destra che lo tiene in pugno, ma per nulla ad Hamas e ai paesi arabi. Anche perché rischierebbe solo di acuire ulteriormente i toni. Sebbene sarà difficile fare peggio dopo i fatti del 7 ottobre 2023.

Il progetto di una Riviera a Gaza

Certo, The Donald non aveva torto nel dire che oggi la striscia di Gaza è invivibile e andrebbe prima bonificata. Ma chi ci dice che, una volta mandati via, i palestinesi potranno fare ritorno in quella zona che gli spetta di diritto per una vita normale? Magari viaggiando su strade asfaltate, con servizi igienici degni di un essere umano e del Terzo Millennio, passeggiando tra negozi che profumano di felicità e socializzazione, e in case normali senza il perenne rischio di un missile che distrugga tutto.

Trump auspica nell’accoglienza dei palestinesi da parte di Egitto e Giordania. Comunque, il suo piano ha, per fortuna, ha smosso l’opposizione e l’indignazione trasversale dei paesi, tra cui la Cina. Contrappeso più importante all’egemonia geopolitica americana. Il governo italiano sembra invece avallarla, tra Salvini innamorato del tycoon e la Meloni innamorata di Musk.

Mentre più mite e ragionevole sembra Tajani, che ha rilanciato la proposta dei due stati, quindi legittimando lo stato palestinese.

