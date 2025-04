La marcia su Roma di Rita De Crescenzo per la pace

Tra dubbi, conferme e smentite, alla manifestazione di Roma del Movimento Cinque Stelle dovrebbe prendervi parte anche Rita De Crescenzo,

Il prossimo 5 aprile il Movimento 5 stelle ha organizzato una manifestazione contro il riarmo paventato da Ursula Von der Leyen in quel di Roma. Che partirà alle 13.00 da Piazza Vittorio per concludersi ai Fori Imperiali. Tra dubbi, conferme e smentite, dovrebbe prendervi parte anche la tiktok Rita De Crescenzo, ormai passata alla storia anche per l’invasione di Roccaraso. Che le è valsa varie ospitate televisive sulle reti nazionali, acquisendo anche una certa confidenza con presentatori come Del Debbio e Giletti.

Rita De Crescenzo alla manifestazione per la pace a Roma del M5S

Come riporta Open, la tanto discussa tiktoker napoletana non conoscerebbe neanche i Cinquestelle, ma si dice contro la guerra e per la pace, anche per il futuro dei propri figli. La sua partecipazione potrebbe portare a Roma vari pullman di partecipanti, proprio come accaduto a Roccaraso.

Ecco il video di chiarimento di Rita De Crescenzo sulla manifestazione per la pace a Roma del M5S:

C’è però chi parla anche di un contatto diretto della De Crescenzo con i vertiti del Movimento, addirittura con il presidente Giuseppe Conte.

Intanto, sta per partire anche un format con Maria Rosaria Boccia, balzata agli onori delle cronache per il Sangiuliano gate. Si tratta di un podcast intitolato «Pasta». E chissà che un domani non vedremo la De Crescenzo, sempre foriera di nuove iniziative, con un programma tutto suo in Tv, magari su Real Time o Food Network, o qualche emittente locale.

Chi partecipa alla manifestazione del Movimento 5 stella a Roma contro il riarmo

In dubbio poi la presenza degli altri partiti. Il Pd è spaccato sulla partecipazione, mentre ci sarà Alleanza Verdi Sinistra. Da escludere a priori la partecipazione di Renzi e Calenda, notoriamente in contrasto con i Pentastellati. Oltretutto, quest’ultimo sta flirtando pure con il centrodestra al governo.

Infine, come fa notare Contropiano, tra le forze extraparlamentari risultano confermate la partecipazione di Rifondazione Comunista e dell’area di Ottolina Tv. Mentre mancano adesioni da parte delle principali reti nazionali del mondo pacifista.

