Trump vince le elezioni americane: cosa accadrà nei prossimi anni?

Il risultato delle elezioni americane 2024 ha visto la schiacciante vittoria di Donald Trump. Cosa dobbiamo attenderci?

Contro ogni previsione e sondaggio, ma, soprattutto, per buona pace del Deep state e del Mainstream, Donald Trump ha vinto le elezioni presidenziali americane in modo schiacciante. In tanti, in effetti, si attendevano un certo equilibrio e una difficoltà nel decretare il risultato finale.

Trump ha vinto per 277 a 244 registrando 5 milioni di voti in più rispetto a Kamala Harris. Così travolta dalla sconfitta netta da rinunciare a rilasciare qualsiasi dichiarazione “a caldo“, prendendosi 24 ore di tempo per un commento.

Perché Trump ha vinto le elezioni americane 2024

Alla candidata democratica non è riuscito il recupero del gap venutosi a creare tra il Tycoon e Biden. Non è riuscita ad accattivarsi, o forse non a sufficienza, il voto degli immigrati, dei musulmani, delle donne, della spaventata classe media. Hanno pesato anche 4 anni di indebolimento dell’economia americana, di incertezza delle borse, di questioni estere irrisolte (Ucraina e Palestina in primis). Ma a pesare è stato anche lo scandalo Puff Diddy, che ha travolto diverse star del Pop che si sono spesi per la Harris.

Donald Trump ha messo in piedi una campagna elettorale efficace, ficcante, fin dal giorno seguente alla sconfitta del 2020. Lo si è visto servire in un McDonalds, vestito da netturbino. Ha parlato alla pancia del paese, a quella classe media sempre più povera e impaurita. Ha fatto breccia ancora una volta tra i misogini e i maschilisti, ma anche tra i conservatori su certi temi etici e civili (aborto, detenzione delle armi, ecc.). Ha potuto contare sull’appoggio delle lobby sioniste, anche grazie a chi c’è dietro al suo vice (Peter Thiel, ne abbiamo parlato qui). Ma si è preso pure i voti di chi era contro le politiche sanitarie di questi anni, imposte in piena pandemia.

Cosa accadrà con Trump al governo degli Stati Uniti?

Abbiamo già riportato qui i punti salienti del programma di Donald Trump. Rispetto a quattro anni fa, tra le poche novità potremmo trovare una maggiore apertura verso le criprovalute e le auto elettriche, dato il sostegno di personaggi come Elon Musk (Patron di Tesla, una delle più importanti produttrici di e-car del mondo) o del succitato Peter Thiel. Non a caso il Bitcoin sta già facendo registrare dei nuovi massimi storici, sfondando quota 70k USD.

Diventeranno più duri i rapporti con la Cina, con l’Ue con gli altri membri della NATO. Riprenderà il dialogo con la Russia, soprattutto sulla questione Ucraina. Potrebbe esserci una svolta in Medioriente, per quanto comunque a favore di Israele.

La borsa dovrebbe riprendere a galoppare, così come il mercato del lavoro dovrebbe rimettersi in moto. Sarà posto un freno rispetto alla menzogna climatica che mira a ridurre il cibo agli uomini stroncando la produzione agricola per salvare il Pianeta. Si dovrebbero aprire gli armadi su Covid e vaccini, come Donald Trump ha promesso attraverso Robert Kennedy jr. il resto, ovviamente, è tutto da vedere.

