La morte a Venezia del Pd alle ultime amministrative

Ecco una breve panoramica sulle elezioni comunali 2026 disputatesi lo scorso fine settimane. Bene il centro-destra, male il centro-sinistra.

L’esperimento del cosiddetto “campo largo” in casa centrosinistra – che rievoca quello visto al governo del paese nel 2006 ma durato solo 2 anni come da tradizione – stenta a decollare.

Infatti, alle ultime elezioni amministrative disputatesi lo scorso fine settimana, è andata piuttosto male per Schlein e compagni di partito e coalizione. Il centro-destra si è aggiudicato la roccaforte Venezia, ma è riuscito a strappargli anche Reggio Calabria. A Messina ha vinto la lista civica del vulcanico Cateno De Luca, mentre dove si potrebbe esultare, si tratta pressocché di vittorie monche o scontate.

Va poi aggiunto che a Venezia il partitino di Carlo Calenda, Azione, ha sostenuto il candidato di centro-destra. Segno che l’appartenenza al Campo largo sia tutta da verificare. Un po’ come l’alter ego Matteo Renzi.

Quanto a queste ultime, infatti, il centro-sinistra si è aggiudicato Prato e Pistoia incastonate nella Toscana rossa. Soprattutto nel primo caso, città operai che parla sempre di più cinese, ci si sorprende poco.

Il caso De Luca a Salerno

Bene ma non benissimo a Salerno, dove Vincenzo De Luca si è ripreso la sua città, viaggiando verso il 60%, promettendo di trasformarla in una Montecarlo italiana.

Magari ci riesce, dopo averla già trasformata in una Valencia nostrana, inventandosi un evento come le Luminarie (che sta facendo scuola un po’ in tutta Italia), riqualificando il centro storico preda fino agli anni 90 di ratti e prostitute anche in pieno giorno, rilanciando il porto che serviva solo per le cartoline. E rendendo piacevolmente pedonale il lungomare con marciapiedi larghi, localini, la piazza antistante il Crescent, le palme, ecc.

Tuttavia, De Luca si è presentato come candidato autonomo, senza neppure il simbolo del Partito democratico in coalizione. Caso abbastanza singolare, alla luce del fatto che in Campania sia proprio il figlio Piero a essere coordinatore.

Ma tant’è. Anche sotto mentite spoglie, qualche piddino in maggioranza è riuscito a intrufolarsi. In tempi di guerra ci si accontenta…

5,0 / 5 Grazie per aver votato!

Pubblicità

Pubblicità