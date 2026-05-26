Riso: un gene potrebbe rivoluzionarne la produzione

Un gruppo di ricerca cinese scopre che WRINKLED1a controlla il processo di ottimizzazione dell’azoto tra germogli e radici

Nel loro cammino evolutivo, le piante hanno acquisito la capacità di ottimizzare l’assegnazione delle risorse — in particolare l’azoto, essenziale per la crescita e la produttività — adattando il loro sviluppo in base ai nutrienti disponibili al momento. Quando la quantità di azoto è scarsa, esse riducono l’apporto di risorse ai germogli e le dedicano invece alla crescita delle radici, in modo da migliorare l’approvvigionamento di nutrienti.

Come funziona il nuovo gene per il riso?

Come si può immaginare, in agricoltura tale adattamento non è visto di buon occhio, dato che la riduzione dello sviluppo dei germogli limita le rese, in un mondo in cui la domanda globale di cibo continua ad aumentare; per di più, un eccesso di radici inasprisce la competizione tra piante per le risorse nel sottosuolo. Risultato: ci si affida ai fertilizzanti, con buona pace della sostenibilità ambientale e del risparmio.

Non sarebbe bello se si riuscisse a mantenere un rapporto stabile tra radici e germogli, indipendentemente dalla disponibilità di azoto? È esattamente ciò che ha realizzato un gruppo di biologз e genetistз cinesi, grazie alla scoperta potenzialmente rivoluzionaria di un gene nel riso in grado di controllare il processo.

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