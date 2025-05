Rinaldo Smordoni, la storia del protagonista di Sciuscià

Ripercorriamo la storia di Rinaldo Smordoni, piccolo protagonista del capolavoro di Vittorio De Sica, Sciuscià.

Il Cinema neorealista dell’immediato dopoguerra raccontava storie semplici degli italiani di allora, in una Italia che ha fatica provava a rialzarsi dalle macerie lasciate dalla Seconda guerra mondiale. Tra i massimi esponenti di questo filone, ripreso anche all’estero, troviamo Vittorio De Sica, il quale ci ha regalato tanti capolavori indelebili.

Uno di questi è senza dubbio Sciuscià. Film che, insieme a Ladri di biciclette, Ieri oggi domani e Il giardino dei Finzi Contini, ha vinto l’Oscar al miglior film in lingua straniera.

La riuscita di Sciuscià la si deve anche e soprattutto all’interpretazione dell’attore protagonista: Rinaldo Smordoni, che all’epoca aveva appena 13 anni. L’intero film fu impostato intorno alla sua figura, perfino il ruolo della madre fu interpretato dalla vera madre dell’attore, al fine di metterlo nelle condizioni più naturali e spontanee possibili, come imponeva lo stile di De Sica.

Importante anche la spalla di Franco Interlenghi, di un paio di anni più grande di lui. Se però quest’ultimo proseguirà nella sua carriera attoriale con un numero sterminato di pellicole, Smordoni si fermerà poco dopo.

Di seguito ripercorriamo la sua storia.

Trama e Storia di Sciuscià

Sciuscià è un film uscito nel 1946, realizzato dalla premiata coppia Vittorio De Sica alla regia e Cesare Zavattini alla sceneggiatura. Un sodalizio iniziato due anni prima con La porta del cielo e proseguito con Ladri di Biciclette (1948), Miracolo a Milano (1951), Umberto D. (1952), La Ciociara (1960) e che si concluderà con Il giudizio universale (1961).

Si occupa dei bambini e della difficile vita che essi sono costretti a portare avanti per sopravvivere al degradato e povero dopoguerra italiano. Sciuscià è un termine della lingua napoletana, ora in disuso, che deriva dall’inglese sciu sciain, traducibile con lustrascarpe. Coloro che un tempo, seduti sui marciapiedi, pulivano le strade dei passanti per pochi spicci.

La trama vede come protagonisti Pasquale (interpretato da Franco Interlenghi) e Giuseppe (interpretato da Rinaldo Smordoni), due ragazzini che lavorano come lustrascarpe sui marciapiedi della violenta via Veneto a Roma.

Il loro passatempo principale è Villa Borghese, dove, con 300 lire, affittano un cavallo bianco chiamato Bersagliere e lo cavalcano in due. Tuttavia, con la complicità di Attilio, il fratello più grande di Giuseppe, i due si trovano coinvolti senza volerlo in un furto a casa di una cartomante, alla quale volevano rivendere coperte americane su commissione del “Panza“, un uomo che traffica oggetti illegalmente. Prima di essere arrestati e portati in un carcere minorile riescono a realizzare il loro sogno: comprare Bersagliere, che verrà affidato alle cure di uno stalliere.

I ragazzi vengono rinchiusi in celle diverse e messi l’uno contro l’altro con l’inganno dalle autorità carcerarie. Inoltre, durante una proiezione cinematografica, Giuseppe e il suo compagno di cella Arcangeli fuggono dal carcere.

Pasquale, per la paura di perdere Bersagliere, rivela a Staffera dove sono i due evasi e lo conduce alla stalla dove è custodito il cavallo. Su un ponticello nei pressi della stalla, Pasquale affronta Giuseppe e Arcangeli in sella a Bersagliere. Arcangeli fugge mentre Giuseppe, rimasto solo, scende dal cavallo e Pasquale comincia a frustarlo con la sua cintura, finché Giuseppe inciampa, cade dalla spalletta del ponte e muore.

La pellicola si conclude con la struggente scena di Pasquale che piange disperato l’amico, che la povertà aveva trasformato in un nemico. Mentre Bersagliere si allontana dal ponte, simbolo della loro innocenza perduta che se ne è andata irrimediabilmente.

La storia di Rinaldo Smordoni

Nato a Roma nel 1933, Rinaldo Smordoni attrasse subito l’attenzione di De Sica per la sua presenza scenica e la sua spontanea naturalezza davanti alla macchina da presa. Come detto, l’intero film fu costruito attorno al suo personaggio, e tutto fu fatto perché Smordoni potesse trovarsi completamente a suo agio sul set. Il ruolo della madre fu dato alla sua stessa madre, e persino per la scelta finale del suo compagno Interlenghi ci si affidò alla sua preferenza. Lo stesso Interlenghi fu scelto da Smordoni.

I film successivi e il ritiro precoce

Negli anni successivi Smordoni tornò a recitare in due altre pellicole, pur non avendo parti da protagonista: avrà un ruolo minore ma di rilievo come Gavroche in Caccia all’uomo (1948), un adattamento de I miserabili, e una piccola presenza in 11 uomini e un pallone (1948).

Visse la sua esperienza come un gioco in cui gli si chiedeva di essere se stesso. “Recitare” era un’altra cosa: non gli interessava né se ne sentiva portato. Tanto da ritirarsi quando aveva appena 15 anni.

Nel 2014 è stato uno dei protagonisti del documentario di Mimmo Verdesca Protagonisti per sempre, selezionato per i Nastri d’argento e premiato al Giffoni Film Festival, mentre nel 2016 ha partecipato al docufilm Sciuscià 70 sempre di Verdesca, vincitore del Nastro d’argento speciale.

Nel 2022 ha presentato il nuovo restauro in 4 cappa di Sciuscià al Festival del Cinema Ritrovato, dove il numeroso pubblico bolognese gli ha tributato una lunga e calorosa stending ovescion con 5 minuti di applausi.

Queste le sue parole in quella occasione:

Seppur nella vita abbia fatto tutt’altro mestiere, vestire i panni del piccolo Giuseppe, sotto la direzione di De Sica, fu un’esperienza che mi ha segnato per sempre

Rinaldo Smordoni come è morto

Abbandonato subito il cinema, Rinaldo Smordoni imparerà il mestiere di marmista, per poi entrare nell’azienda dei trasporti pubblici ATAC di Roma come autista.

E’ morto nella città che gli ha dato i natali e che non aveva mai lasciato il 15 giugno 2024, a 91 anni.

Ascolta l’articolo

Fonti:

Wikipedia

ANSA

Ti piace quello che scriviamo? Ricevi gli articoli via mail iscrivendoti alla nostra Newsletter

– / 5 Grazie per aver votato!

Pubblicità

Pubblicità

Condividi articolo sui Social Facebook Twitter Pinterest LinkedIn