Disabili, lo Stato taglia sui ricambi per le carrozzine elettriche

I diversamente abili in Italia devono fronteggiare una serie di problematiche quotidiane. Dai servizi assenti o scadenti agli scarsi rimborsi per le spese mediche e affini passando per le barriere architettoniche.

A ciò si aggiunge ora pure il fatto che lo Stato abbia smesso di garantire la fornitura di pezzi fondamentali per le carrozzine elettriche, come batterie, motori, joystick e ruote. Elementi essenziali per garantire la mobilità e l’autonomia a migliaia di persone.

E pensare che la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni affermava con orgoglio:

Questo governo non lascerà mai soli i disabili, aumenteremo i fondi e garantiremo maggiori diritti

Tagli ai ricambi per carrozzine elettriche dal primo gennaio

E così, le Asl non rimborsano più i ricambi per le carrozzine. Meglio dirottare i fondi in armi e centri per gli immigrati all’estero, no?

I tagli, fa sapere Il fatto quotidiano, dovrebbero scattare dal primo gennaio. Mentre le regioni si rimpallano le responsabilità. In pieno stile italico.

Ti piace quello che scriviamo? Ricevi gli articoli via mail iscrivendoti alla nostra Newsletter

- / 5 Grazie per aver votato!

Condividi articolo sui Social Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

Pubblicità

Pubblicità