Ria De Simone: talento dal fisico statuario andato via troppo presto

In questa sede vogliamo omaggiare l’attrice Ria De Simone, scomparsa a soli 48 anni. Ha interpretato tanti film in generi diversi.

Pur avendo quasi sempre interpretato ruoli secondari e di spalla, nonché generici, ci sono attrici che il pubblico non ha dimenticato. Proprio per il loro modo coinvolgente e convincente di recitare e mettere in scena i personaggi di volta in volta affidati dai registi.

Tra queste ricordiamo Ria De Simone, all’anagrafe Maria De Simone, donna dal fisico statuario e dagli occhi verdi, molto attiva soprattutto negli anni 70, diradando sempre più le sue apparizioni a partire dagli anni 80, fino alla morte prematura avvenuta a soli 48 anni.

Oltre alla commedia sexy all’italiana, nella sua filmografia non sono mancate incursioni nel genere commedia, poliziottesco, perfino horror.

Ripercorriamo la sua storia.

Le origini di Ria De Simone

Maria De Simone, detta Ria, nacque a Roma il 6 giugno 1947. Figlia d’arte, sua madre era infatti l’attrice Olga Romanelli, con la quale peraltro reciterà insieme nel film La bolognese, del 1975, diretto da Alfredo Rizzo. Divenne celebre anni dopo come testimone delle pubblicità della candeggina Ace.

Decisa anch’ella a svolgere la professione di attrice, Ria si diploma all’Accademia nazionale d’arte drammatica. Il cinema però si accorge presto di lei, tanto da esordire, ad appena quattordici anni, nel film Totòtruffa 62, con protagonisti i grandi Totò e Nino Taranto. Peraltro, anche qui recita insieme a un’altra familiare, questa volta sua sorella, Lily Romanelli, che interpreta il ruolo della insegnante di ginnastica. Mentre la De Simone è una delle collegiali compagne della figlia di Totò, Diana Peluffo, interpretata dall’attrice e cantante francese Estella Blain.

Per quanto l’esordio sarà immediato, occorrerà attendere ben dieci anni per rivederla accreditata in un cast. Si tratta del film Quando gli uomini armarono la clava e con le donne fecero din don, regia di Bruno Corbucci, (1971).

La carriera

Inizia così per lei un decennio piuttosto fortunato, con oltre venti film girati in circa dieci anni. Il genere che la vede spesso presente nel cast è quello della Commedia sexy, soprattutto tra la seconda metà degli anni 70 e i primi anni 80. Qui inscena soprattutto la donna matura e disinibita. Si ricordano tanti esilaranti sketch con il mitico Lino Banfi, nei quali tenta di corteggiarla fingendosi un uomo prestante e irresistibile. Ma non mancherà il ruolo della cognata confabulatrice nel film La moglie in bianco, l’amante al pepe, regia di Michele Massimo Tarantini (1981).

Tuttavia, Ria De Simone ha interpretato anche altri ruoli seri o drammatici, per il genere poliziottesco e horror. Dimostrando dunque una straordinaria duttilità.

Negli anni 80 figurerà invece nella sceneggiata napoletana avente come protagonista Mario Merola: Torna e Guapparia, entrambi del 1984 e diretti da Stelvio Massi.

Se l’attività per il grande schermo subisce un rallentamento, a partire dalla seconda metà anni 80, sarà attiva nelle mini serie televisive, afferenti al genere poliziesco, ma anche ambientata tra i cadetti dell’aeronautica militare e una ispirata a un romanzo: Disperatamente Giulia, regia di Enrico Maria Salerno.

Inoltre, in questo periodo all’attività di attrice associò quella di cantante, incidendo l’album Ricominciare e accompagnando il cantante Rocky Roberts in una tournée del 1987.

Ria De Simone che fine ha fatto?

Il suo ultimo film sarà Quando Alice ruppe lo specchio, regia di Lucio Fulci (1988), un horror televisivo. Ria de Simone interpreta Alice Shogun. Il film sarà ripreso all’interno di un altro lungometraggio di Lucio Fulci, Un gatto nel cervello, del 1990, una pellicola horror splatter esempio di metacinema, in quanto il protagonista è il regista Lucio Fulci che interpreta sé stesso. Il regista volle così rispondere all’accusa di proporre film troppo violenti. I quali, peraltro, compariranno nel lungometraggio in più tagli e sequenze.

L’attrice morirà nel 1995 all’età di 48 anni per un tumore cerebrale.

