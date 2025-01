Smartwatch e resistenza all’acqua: cosa significa ATM e gli errori da non fare

In questa guida vediamo cosa significa ATM negli smartwatch e le certificazioni IP68 e IP67 oltre agli errori da non compiere.

Quando leggiamo le caratteristiche tecniche di uno smartwatch, generalmente viene riportato che sia resistente all’acqua e sono indicati vari valori, tra cui gli ATM. Spesso però tali valori non sono letti nel modo giusto e finiamo per confondere, per esempio, la resistenza all’acqua intesa come la possibilità di usarlo sotto la pioggia e quella relativa alla possibilità di usarlo per nuotare o perfino per le immersioni.

La resistenza all’acqua di uno smartwatch è in realtà data dall’incrocio di vari fattori. Anche se negli annunci, si finisce erroneamente per esaltare soprattutto il valore degli ATM (atmosfere). Quando in realtà è fondamentale anche la Bar, ovvero la pressione dell’aria.

Di seguito vediamo come leggere la resistenza all’acqua degli smartwatch e cosa significa il valore ATM.

Cosa significa la voce ATM negli smartwatch?

L’acronimo ATM sta per Atmosfere. Ogni atmosfera corrisponde a 10 metri e la misurazione della pressione (BAR) a cui è sottoponibile è identica.

L’impermeabilità di un orologio si misura in metri, ma attenzione! Se uno smartwatch o un orologio classico vanta una resistenza per esempio di 5 ATM, non significa che con esso si possano fare immersioni fino a 50 metri! Bensì, al massimo, è possibile farsi la doccia.

Per chiarire meglio il concetto, di seguito riportiamo una tabella riepilogativa

Capacità smartwatch o di un orologio classico Cosa significa Impermeabile L’accessorio resiste solo agli schizzi accidentali, si pensi alle gocce di pioggia. 30 metri/3 ATM/3 BAR Con l’accessorio è possibile al massimo lavarsi le mani. 50 metri/5 ATM/5 BAR Possiamo fare la doccia con l’orologio, senza necessità di rimuoverlo. 100 metri/ 10 ATM/ 10 BAR I livello qui è superiore, possiamo anche nuotare o fare snorkeling senza necessità di rimuoverlo. 200 metri/ 20 ATM (plus)/ 20 BAR E’ possibile effettuare immersioni di breve profondità, tenendosi dunque a ridosso della superficie. 1000 metri/ 100 ATM/ 100 BAR Lo smartwatch consente di praticare immersioni profonde ed è spesso acquistato proprio per monitorare le performance e i parametri vitali. IP67 L’orologio classico o smart è protetto dalle particelle di polvere e dagli schizzi di acqua. IP68 Stesse capacità della certificazione IP67, ma in questo caso è possibile effettuare immersioni permanenti.

Cosa significa resistente all’acqua?

Come spiega il sito specializzato Orologio, uno smartwatch resistente all’acqua è impermeabile. Se la dicitura è semplicemente “impermeabile“, allora vuol dire che al massimo resiste agli spruzzi d’acqua. Mentre se si bagna completamente rischia di danneggiarsi, quindi va asciugato il prima possibile e magari pure portato da un orologiaio per un controllo.

Poi ci sono i vari livelli ATM e Bar visti in precedenza, che ricapitoliamo di seguito:

Impermeabilità 5 ATM / 5 BAR: è possibile farsi la doccia;

Impermeabile 10 ATM / 10 BAR: è possibile nuotare o fare snorkeling;

Impermeabile 20 ATM / 20 BAR: è possibile fare immersioni superficiali;

Impermeabile 100 ATM / 100 BAR: è possibile fare immersioni profonde e durature.

IP67 e IP68: cosa significa e differenze

Come spiega Auer signal, la dicitura IP è un acronimo e sta per International Protection.

I certificati IP67 e IP68 indicano che lo smartwatch o lo smartphone in questione sia resistente a immersioni e alle infiltrazioni della polvere. Ma con grado diverso:

Ad esempio con IP67 si indica che lo smartphone è totalmente protetto dalle infiltrazioni di polvere e resiste a un’immersione di massimo 30 minuti e fino a 1 metro.

Con IP68 invece non cambia l’indicazione per la polvere, ma la resistenza ai liquidi permette l’immersione permanente e per periodi prolungati.

L’unico livello ulteriormente superiore è IP69, che indica che, oltre all’ingresso della polvere, lo smartphone o lo smartwatch è protetto anche da getti d’acqua più importanti, quali idropulitrici ad alta pressione o getto di vapore.

Con quali smartwatch è possibile fare la doccia?

Affinché uno smartwatch (o un orologio tradizionale) consenta di fare la doccia, deve avere tra le caratteristiche la dicitura 5 ATM. Ideali per chi spesso dimentica di togliere l’accessorio dal polso o va di fretta e non vuole ogni volta rimuoverlo.

Con quali smartwatch è possibile nuotare?

Gli smartwatch o gli orologi tradizionali che consentono di nuotare senza necessità di toglierli devono avere tra le caratteristiche la dicitura 10 ATM.

In effetti sono molto comodi per chi fa nuoto e ha bisogno di registrare le proprie performance o i parametri vitali. Oppure, semplicemente, non vuole ogni volta doverlo togliere dal polso (col rischio magari pure che subisca un furto).

Con quali smartwatch è possibile immergersi?

Gli smartwatch o gli orologi tradizionali che permettono di immergersi senza necessità di toglierli sono quelli che annoverano tra le proprie caratteristiche la dicitura 20 ATM o superiori.

Va da sé che dipende anche dal tipo di immersioni. 20 ATM / 20 Bar è ideale per immersioni superficiali, mentre superiori (in genere 100 ATM / 100 BAR) consentono immersioni sul fondale e durature (per professionisti).

L’articolo è a scopo indicativo e l’autore si dichiara esente da ogni responsabilità in caso di danni subiti dal dispositivo. Si consiglia di leggere sempre le informazioni tecniche nei dettagli e non fermarsi alla sola indicazione in ATM.

