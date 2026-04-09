Renato Scarpa, un bravo caratterista camaleontico

Ripercorriamo la carriera di Renato Scarpa, attore milanese che ha interpretato tanti ruoli diversi tra loro.

Per attore caratterista si intende un interprete non protagonista specializzato inruoli ben delineati, singolari o eccentrici, spesso distinti da forte personalità, fisico particolare o comicità. Il più delle volte sono proprio loro a lasciare il segno, più degli stessi personaggi protagonisti e a rendere la pellicola in cui figuranoun cult.

Il Cinema italiano ha partorito molti caratteristi e tra questi troviamo Renato Scarpa. Capace, nella sua lunghissima carriera, di interpretare ruoli molto diversi tra loro: dallo spietato al tenebroso passando per l’imbranato fino alla persona pacata e distinta.

Ha lavorato con tanti grandi registi dalla fine degli anni 60 e praticamente fino alla fine dei suoi giorni, nel 2021: i fratelli Taviani, Dario Argento, Giuliano Montaldo, Marco Bellocchio, Mario Monicelli, Liliana Cavani, Luciano De Crescenzo, Carlo Verdone, Massimo Troisi, ecc. Attraversando così epoche diverse e generi diversi.

Ma saranno 3 i registi con i quali lavorerà di più: Nanni Moretti e Luciano De Crescenzo (rispettivamente in 3 film). Ma, soprattutto, Maurizio Nichetti (in ben 4 lungometraggi).

Di seguito ripercorriamo la sua storia.

Le origini

Renato Scarpa nasce a Milano il 14 settembre 1939. Interessato a intraprendere la carriera di attore, riesce a esordire prima a teatrale, lavorando al Piccolo Teatro (anche con Franco Parenti) e in altri importanti teatri della città.

Tuttavia, Scarpa intende anche migliorarsi, compreso che quella poteva essere la sua strada professionale. E così si iscrive al Centro Sperimentale di Cinematografia in un anno di grande fermento culturale per l’Occidente: il 1968. In un periodo peraltro fortunato per la scuola, visto che aveva come Presidente il grande Roberto Rossellini.

Acquisito il diploma in Recitazione, decise di fermarsi a Roma per lavorare nella capitale anche del Cinema nostrano. E così sul grande schermo ci arriva grazie ai fratelli Taviani, che lo scelsero per il film “Sotto il segno dello Scorpione” nel 1969. Ritroverà la premiata coppia pisana 4 anni dopo, per la pellicola “San Michele aveva un gallo“.

La carriera

Renato Scarpa dimostrò di saper interpretare con disinvoltura e maestria tanti ruoli tra loro molto diversi.

Fu il severo padre Corazza nel grottesco Nel nome del padre (1972) di Marco Bellocchio. L’inflessibile padre domenicano Alberto Tragagliolo nel Giordano Bruno di Giuliano Montaldo (1973). Linquietante professor Verdegast in Suspiria (1977) di Dario Argento. L’ipocondriaco Sergio in Un sacco bello (1980) di Carlo Verdone. Il complessato e goffo Robertino in Ricomincio da tre (1981) di e con Massimo Troisi. Il direttore dell’ufficio postale superiore e amico del protagonista Mario (ancora Massimo Troisi) ne Il postino (1994) di Michael Radford. Il prete in Ad ovest di Paperino (1982) di Alessandro Benvenuti con un esordiente Francesco Nuti. Il dottor Cazzaniga in Così parlò Bellavista (1984) e in Il mistero di Bellavista (1985), entrambi di Luciano De Crescenzo. Spartaco in Laggiù nella giungla (1988) di Stefano Reali.

Interpretò inoltre il padre apprensivo del protagonista nel divertente Stefano Quantestorie (1993) di Maurizio Nichetti. Il garbato preside nel drammatico La stanza del figlio (2001) di Nanni Moretti. Il bancario con problemi gastroenterologici nella commedia culinaria partenopea Ribelli per caso (2001) di Vincenzo Terracciano. Il cardinal decano Gregori nel film Habemus Papam di Nanni Moretti (2011). Ma anche l’anziano picchiato durante l’assalto alla scuola Diaz in Diaz, Non pulire questo sangue di Daniele Vicari, film denuncia realizzato a dieci anni di distanza dai drammatici fatti accaduti in occasione del Gi 8 di Genova del 2001.

L’ultima apparizione fu nella Commedia Per tutta la vita, regia di Paolo Costella (2021), uscito pochi mesi prima della morte.

Non disdegnò la televisione, lavorando sempre in modo eccellente in tante produzioni e anche qui nei ruoli più disparati, dalla metà anni 70 fino al 2019.

Anche il cinema internazionale si accorse di lui: figura infatti nel cast di A Venezia, un dicembre rosso shocking (1973), di Nicolas Roeg, nei panni del commissario Longhi. Il talento di Mister Ripley (1999), di Anthony Minghella. E The Tourist (2010), di Florian Henckel von Donnersmarck. Destino volle che in entrambe queste due ultime pellicole interpreti il ruolo di un sarto.

La morte

Renato Scarpa muore per cause naturali il 30 dicembre 2021, nella sua casa di Roma, all’età di 82 anni. Ampio fu il cordoglio del mondo del Cinema e del Teatro, che ricordò con stima il suo talento.

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