Perché il registro delle opposizioni non ci salverà dai Call Center

Dal 27 luglio 2022 sarà possibile iscrivere il proprio numero di cellulare al registro delle pubbliche opposizioni, già varato una decina di anni fa per i numeri fissi. Lo scopo è quello di non essere scocciati dal telemarketing selvaggio, aggressivo, peggiorativo delle proprie tariffe in essere e, alcune volte, anche spingenti verso attività che finiscono per danneggiare le proprie economie.

E’ possibile iscriversi al registro delle opposizioni in tre modi: tramite un numero verde (che però rimanda ad un altro numero dal prefisso 06), tramite mail o posta raccomandata.

Peccato però che quasi sicuramente sarà inutile per due motivi.

Registro delle pubbliche opposizioni contro call center è inutile?

I motivi che fanno pensare all’inutilità del registro delle pubbliche opposizioni contro i call center sono due.

Il primo, quello per i numeri fissi non ha funzionato per niente. Pur avendo iscritto il mio numero di casa ben dieci anni fa, non ho mai smesso di ricevere telefonate, a tutte le ore del giorno, più volte del giorno. Chieste delucidazioni alla Tim, mi ha risposto che le società di telemarketing possono attingere dai registri per 5 anni. Passati i quali ho continuato a ricevere chiamate.

Il secondo, come ricorda DDay, le società di telemarketing hanno ormai quasi tutte sede all’estero. Dunque, non sono tenute a rispettare le leggi italiane. Al massimo, potremmo risparmiarci le telefonate di qualche ditta italiana (per esempio di materassi, impianti climatici, pentole, ecc.). Sebbene, come detto, ho ricevuto ugualmente le telefonate anche da queste società.

Insomma, possiamo provarci ma difficilmente ci sbarazzeremo da queste chiamate.

Alternative al registro delle pubbliche opposizioni

Una valida alternativa è quella di non rispondere a numeri strani, anche quelli con prefissi italiani, dietro cui le società di telemarketing si nascondo pur chiamando dall’estero. Inoltre, ricordiamoci di bloccare i numeri che abbiamo acclarato essere fastidiosi call center. Basta pigiare sulla “i” posta alla destra del numero nell’elenco delle chiamate fatte e ricevute e premere su Blocca.

