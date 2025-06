Reflect Orbital, come funzionano i pannelli fotovoltaici che si ricaricano anche di notte

Vediamo in cosa consiste il progetto dei pannelli fotovoltaici di Reflect Orbital, che permetterebbe di avere energia solare anche di notte.

Il sole a mezzanotte. No, non è solo il titolo di un film ma anche un efficace slogan che potrebbe ben descrivere il progetto portato avanti dalla Reflect Orbital, una startup innovativa con sede a Santa Monica (California), la quale ha sviluppato una tecnologia spaziale capace di riflettere la luce solare sulla Terra anche dopo il tramonto.

In che modo? Implementando una costellazione di satelliti dotati di grandi specchi. Entriamo nei dettagli.

Come funzionano i pannelli fotovoltaici del progetto Reflect Orbital

Come riporta Pronto bolletta, il progetto prevede il lancio di 57 piccoli satelliti, ciascuno dotato di specchi riflettenti in mylar di 10×10 metri. Questi dispositivi orbitano a circa 600 km di altitudine, seguendo il sole in orbita sincrona.

Lo scopo è quello di offrire circa 30 minuti aggiuntivi di luce al giorno a impianti fotovoltaici e zone strategiche. Ma anche l’illuminazione di aree remote o off-grid, una maggiore stabilità per le reti elettriche e il possibile utilizzo in emergenze o operazioni umanitarie nelle tante zone di guerra che oggi affliggono il mondo o sono flagellate da eventi naturali estremi.

Quindi, un progetto non solo utile per le aziende ma anche per scopi umanitari. Ma non mancano però dubbi e criticità.

Quali sono le criticità di una tecnologia spaziale

Non mancano però dubbi e preoccupazioni. Tra questi:

Inquinamento luminoso;

Congestione orbitale, dovuta all’aumento dei detriti spaziali;

Effetti circadiani su esseri umani e animali, ovvero sull’alternanza sonno-veglia, la temperatura corporea, la produzione di ormoni e il metabolismo.

Per stemperare le accuse, Reflect Orbital ha assicurato che i satelliti saranno oscurabili e controllati da remoto, minimizzando l’esposizione indesiderata. Tuttavia, sarà necessario un monitoraggio ambientale rigoroso.

Foto da Pixabay

Ti piace quello che scriviamo? Ricevi gli articoli via mail iscrivendoti alla nostra Newsletter

- / 5 Grazie per aver votato!

Condividi articolo sui Social Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

Pubblicità

Pubblicità