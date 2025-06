Referendum, ennesimo flop: e una proposta di legge potrebbe affossarli definitivamente

Forza Italia ha depositato in Senato una proposta per portare le firme necessarie per proporre un referendum a 1 milione.

I referendum abrogativi dell’8 e del 9 giugno non hanno raggiunto il Quorum. Un fatto piuttosto atteso, per vari motivi: su tutti, la crescente disaffezione degli italiani rispetto alla vita politica di questo paese.

E, più in generale, il fatto che le tematiche in oggetto riguardassero solo una parte degli italiani. Ossia i lavoratori dipendenti del settore privato, escludendo quindi liberi professionisti e dipendenti pubblici. Per non parlare del tema del dimezzamento dei tempi per ottenere la cittadinanza italiana per gli stranieri.

La lista dei referendum falliti negli ultimi 40 anni si fa così sempre più lunga e imbarazzante. Se si guarda all’affluenza alle urne, è evidente come sia calata sempre più e solo pochi hanno raggiunto numeri soddisfacenti. E, guarda caso, si trattava di temi sentiti a livello generale: la chiusura delle centrali nucleari (pesò pure molto il disastro di Cernobyl), la questione acqua pubblica, la riforma costituzionale voluta da Renzi, la riduzione del numero dei parlamentari, ecc.

E ora una proposta di riforma costituzionale per opera di Forza Italia rischia di affossare definitivamente questo stanco strumento democratico.

Referendum, firme necessarie saranno 1 milione?

Come riporta Il fatto quotidiano, all’indomani del fallimento del referendum voluto da Cgil e centro-sinistra, Forza Italia ha presentato in Senato una proposta di modifica costituzionale per raddoppiare il numero di sottoscrizioni necessarie per richiedere il referendum.

Più specificamente, la proposta di Forza Italia è di modificare il primo comma dell’articolo 75 della Costituzione – quello relativo proprio ai referendum abrogativi – cambiando il numero di sottoscrizioni necessarie per richiedere la consultazione popolare.

Dunque, cosa cambia in concreto: per proporre un referendum abrogativo servirebbero non più 500 mila firme ma 1 milione. Quindi, una proposta ben lontana dalla facilitazione richiesta da molti, che vorrebbero l’eliminazione del Quorum al 50%+1 per renderli validi, al fine di mitigare la succitata disaffezione degli italiani rispetto alla vita popolare. Non potendo più contare sull’astensionismo per far fallire un referendum, i cittadini si recherebbero alle urne per dire la propria.

I motivi della proposta

Se la proposta di Forza Italia passasse, molti referendum non vedrebbero più vita. A detta del segretario degli azzurri Antonio Tajani, questa proposta mira proprio a dare maggiore forza al referendum e non renderlo uno strumento abusato. Il che lo sta svilendo.

Il partito aveva già pubblicato un post sfottò sul proprio profilo Facebook:

