Ramisyllis multicaudata, il verme marino con centinaia di… ani

Al sicuro dentro una spugna, il verme marino Ramisyllis multicaudata ha risolto in maniera sorprendente il problema della riproduzione.

Per qualsiasi animale, grande o piccolo che sia, spostarsi da un posto all’altro è solitamente un processo che richiede tempo ed energie, oltre a essere spesso pericoloso, particolarmente in zone dove abbondano i predatori. Lo fa in modo piuttosto curioso il Ramisyllis multicaudata.

Purtroppo altrettanto spesso non si possono usare scorciatoie e per provvedere ai bisogni fondamentali dell’esistenza, come procacciarsi il cibo per sopravvivere e trovare un partner per riprodursi, è necessario accettare tali svantaggi e muoversi comunque.

La storia curiosa del Ramisyllis multicaudata

Ma non è sempre così e i policheti (vermi marini) della famiglia delle Syllidae, tra cui in particolare la Ramisyllis multicaudata, costituiscono una straordinaria e bizzarra eccezione: il compito di viaggiare è infatti completamente delegato al loro ano — o, più precisamente, ani.

