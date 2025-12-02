Raf cantante dei Litfiba: quello strano incrocio che non si realizzò per poco

Ripercorriamo la storia e i brani più famosi di Raf, ma anche l’incontro con Ghigo Renzulli che avrebbe potuto cambiare la storia.

Raf, al secolo Raffaele Riefoli, ci ha regalato brani meravigliosi. Con la sua voce ci ha “graffiato l’anima“, scandendo diversi momenti della vita di molti di noi. A partire da ‘Self control’ del 1983 che lo ha letteralmente lanciato in orbita in primis sul mercato anglosassone, visto che era uno brano cantato in inglese e contenuto in un disco completamente inglese. Il successo fu alimentato anche da una versione cantata da Laura Branigan, artista statunitense che ci ha lasciati troppo presto (qui la sua storia).

E poi ‘Gente di mare’, il primo successo italiano cantato in duetto con Umberto Tozzi, dedicato ai concittadini di Margherita di Savoia – Comune in cui nacque all’epoca foggiano ma oggi afferente alla provincia di Barletta-Andria-Trani – per farsi perdonare, poiché quando esplose il successo i media riportavano che fosse nato a Firenze. Brano classificatosi terzo all’Eurovision Song Contest del 1987, perché, come dirà lui stesso in una intervista, lui e Tozzi “erano vestiti male“. Oggi invece diventata una prerogativa della kermesse europea.

Sempre nel 1987, ancora insieme a Umberto Tozzi e a Giancarlo Bigazzi (storico autore e produttore di tanti brani famosi) scrive ‘Si può dare di più’, brano vincitore del Festival e interpretato dal trio Gianni Morandi, Enrico Ruggeri e appunto Umberto Tozzi.

A legarlo con il Festival di Sanremo anche ben 5 partecipazioni come concorrente, ultima al Festival di Sanremo 2026.

Ricordare tutti i successi della sua carriera sarebbe difficile: ‘Battito animale’, ‘Sei la più bella del mondo’ (diventata anche sigla di Miss Italia), ‘Due’, ‘Infinito’, ‘Dentro ai tuoi occhi’, ‘Dimentica’, ‘Ossigeno’, ‘Inevitabile follia’, ‘Ti pretendo‘, ecc. Molti dei quali nati proprio grazie al sodalizio artistico con Bigazzi.

Raf e i Litfiba: una storia possibile

Ma cosa c’entra Raf coi Litfiba? Partiamo col dire che la succitata connessione tra Raffaele e Firenze, non era del tutto errata. Infatti, appassionato di arte, a 17 anni si trasferì nella città fiesole dove consegue il diploma presso il “Liceo Artistico Porta Romana“. Per poi iscriversi alla facoltà di architettura. Tuttavia, sarà l’arte della musica a prendere il sopravvento: si trasferisce a Londra, dove, come tanti giovani italiani, si mantiene lavorando come lavapiatti, anche per imparare la lingua.

Qui conosce Ghigo Renzulli, originario di un piccolo paesino in provincia di Avellino, trasferitosi a sua volta a Firenze, con il quale fonderà un gruppo rock/punk: i Cafè Caracas. Raf all’epoca era solo bassista e non ancora cantante. Tra i pochi lavori incide, si ricorda una cover della celebre canzone di Mina: Tintarella di luna.

L’incontro con Renzulli poteva dare vita a una storia diversa: dopo l’esperienza dei Cafè Caracas durata 4 anni (1977-81), le loro strade si divideranno. Ma chissà: magari avrebbero potuto fondare insieme i Litfiba, cosa che invece Ghigo farà con Piero Pelù. Raf, invece, conoscerà Giancarlo Bigazzi, intraprendendo così una proficua carriera da cantante. Il resto è storia.

Seguici su Facebook cliccando sull’immagine 👇🏻

- / 5 Grazie per aver votato!

Condividi articolo sui Social Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

Vuoi abilitare le notifiche? Resta aggiornato sulle ultime notizie Attiva

Notifiche push abilitate Grazie per aver abilitato le notifiche!

Pubblicità

Pubblicità