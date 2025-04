Protezione degli astronauti dalle radiazioni? Basta un po’ d’acqua

A partire da una Discovery dell’ESA, ricercatori sperimentano con successo l’utilizzo di polimeri superassorbenti come scudo anti-radiazioni

Lo spazio non è certamente il luogo ideale per gli esseri viventi: dall’interno del sistema solare, la nostra stella scaglia rapidi e potenti flussi di particelle ad alta energia durante i suoi brillamenti, mentre dall’esterno esplosioni di stelle massicce in supernove generano radiazioni cosmiche altrettanto pericolose.

Per nostra fortuna, l’atmosfera e il campo magnetico della Terra ci proteggono dalla maggior parte di tali fattori di rischio per la salute, ma se nel prossimo futuro puntiamo davvero a diventare una specie in grado di superare i confini del nostro pianeta, allora il problema delle radiazioni va in qualche modo affrontato.

Acqua per proteggere gli astronauti?

Sì perché secondo i nostri calcoli un solo giorno al dì fuori dei suddetti scudi protettivi sottopone gli astronauti a una dose equivalente a circa un anno di radiazioni sulla superficie terrestre… e le cose si fanno molto peggiori se si parla di spostarsi sulla Luna o su Marte, come ben illustra l’immagine sottostante.

Eppure esiste un composto molto semplice e abbondante sulla Terra in grado di proteggerci dalle radiazioni, come suggerisce un gruppo di ricerca dell’università belga di Gent: l’acqua.

Foto di WikiImages da Pixabay

