Quanto vale l’oro oggi? Perché conviene vendere oro usato

Quanto vale l’oro? L’Oro viene definito “il bene rifugio” per antonomasia. Perché, nei periodi di recessione economica e quando i mercati azionari sono in tempesta, gli investitori preferiscono puntare su questo metallo prezioso. Che fin dall’antichità era sinonimo di ricchezza e prestigio.

Il suo valore segue fasi cicliche e in genere si muove in modo lento e graduale nel tempo, impiegando anche anni. Non dando vita a crolli improvvisi o a rialzi drastici come invece accade per altri asset. Soprattutto le criptovalute, ma anche le azioni.

Molti decidono di vendere l’oro usato che hanno in casa. In primis, gli accessori che hanno nei cassetti, come collanine, anelli, orecchini, ecc. E questo sembra il periodo ideale per farlo.

Vediamo quanto vale l’oro e come venderlo.

Valore oro in tempo reale

Qual è il valore dell’oro in tempo reale? E’ possibile guardarlo sul sito de IlSole24Ore.

Quanto vale l’oro oggi?

Come riporta Prress, il valore attuale dell’oro a 24 carati è di 56,36 euro al grammo. Vediamo invece per carati:

oro 18k vale 42,20 euro/grammo

oro 14k ha raggiunto il valore di 32,89 euro/grammo

9k viaggia a 18,67 euro al grammo

Guardando al passato, il valore dell’oro è cresciuto del 544% negli ultimi 20 anni e del 71% negli ultimi due. Segno che non si smentisce quanto a bene rifugio, alla luce delle diverse recessioni esplose nell’ultimo ventennio (2001, 2008 e 2020). Non a caso, il calo più evidente lo si nota tra il 2014 e il 2019 quando a livello mondiale si stava vivendo una buona ripresa economica. Inoltre, ad inizio marzo, all’indomani dell’inizio della Guerra in Ucraina, era arrivato a sfiorare i 60 euro.

Conviene vendere oro usato adesso?

Se abbiamo questo desiderio, per problemi economici o perché, semplicemente, vogliamo solo disfarci di oggetti che non indossiamo più o che ci rievocano ricordi non più graditi, allora sicuramente questo è il momento giusto. Fermo restando che, secondo gli esperti, il valore dell’oro dovrebbe aumentare ancora nei prossimi 2 anni. Poiché la recessione non ha ancora mostrato il suo vero volto.

Del resto, dopo due anni di Pandemia, non ancora risolta definitivamente e con altre dietro l’angolo, nonché una guerra commerciale con la Russia in corso che sta avendo chiari effetti boomerang, la ripresa potrebbe impiegare ancora molto tempo per fare capolino.

Ciò potrebbe andare tutto appannaggio del valore dell’oro, che potrebbe non solo sfondare quota 60 euro tra qualche mese, ma anche i 70 Euro/grammo tra 3 anni. Parliamo comunque di ipotesi e previsioni, dunque non ci sono certezze in merito. Inoltre, anche in fase di costante rialzo, non bisogna escludere ribassi, seppur brevi, durante il percorso. Che sono fisiologici.

Dove vendere oro usato in modo sicuro?

Le attività specializzate nell’acquisto di oro sono i Compro oro, che non a caso spuntano come i funghi nelle città ad ogni crisi in corso, allo scopo di approfittare della corsa alla vendita del metallo prezioso.

In questo articolo, abbiamo descritto un vademecum per non farsi truffare dai Compro oro. Purtroppo, anche qui non manca quanti cercano di fregare il prossimo, approfittando della disperazione e/o della scarsa conoscenza in materia delle persone.

Meglio comunque affidarsi a Compro oro aperti da anni, il che è sinonimo di serietà e affidabilità (ma non diamo nulla mai per scontato).

Esistono poi siti dove è possibile vendere accessori, come Wallapop.

Ricevi news senza censure su Telegram