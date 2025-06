Quanti soldi mettere in una busta come regalo di matrimonio? Ecco la formula

Quanto inserire in una busta come regalo di matrimonio? Dipende da vari fattori. Di seguito proponiamo una formula.

Scegliere quanti soldi inserire in una busta come regalo di matrimonio spesso si traduce in un vero e proprio dilemma. Occorre valutare diversi fattori e in genere occorre tendere al rialzo per cercare di non sbagliare.

Certo, molte coppie risolvono l’imbarazzo con formule come la classica lista nozze presso un negozio di casalinghi e/o elettrodomestici. Oppure lasciare un conto aperto presso un’agenzia di viaggi per pagarsi la fatidica luna di miele. O, nelle formule più moderne, aprire un vero e proprio crowdfounding su una piattaforma dove ciascuno inserire l’importo desiderato. E, infine, lasciare semplicemente il proprio IBAN per il versamento diretto sul conto corrente.

Tuttavia, specie al sud, il rito della busta con i soldi prima o a fine ricevimento è ancora vivo. E lascia ancora perplessi gli invitati.

Per fortuna, c’è chi ha creato una formula per non sbagliare, che proponiamo di seguito.

Quali fattori considerare per il calcolo

I fattori principali da prendere in considerazione sono 4:

il legame che si ha con la coppia;

se si partecipa o meno al ricevimento;

il budget che si ha a disposizione;

il tipo di ricevimento.

Nel primo caso, conta molto il legame di parentela, il rapporto di amicizia, se si tratta di colleghi, se si hanno anche ruoli come essere testimoni.

Nel secondo caso, conta molto anche se si partecipa o meno al ricevimento. Va da sé che se non si partecipa al ricevimento la cifra diventa più bassa, poiché occorre sottrarre la consumazione. Salvo caso in cui si voglia essere generosi.

Nel terzo caso, occorre anche fare bene i propri calcoli e comprendere bene le proprie possibilità. Meglio evitare di indebitarsi per fare bella figura. La coppia che si sposa dovrebbe comprendere eventuali importi non particolarmente alti, capendo la vostra situazione. Inoltre, dovrebbe avere a cuore soprattutto la vostra partecipazione, senza badare troppo alla cifra. Del resto, oltre al regalo, potrebbero essere necessari altri esborsi, come l’acquisto del vestito, il viaggio, noleggiare un’auto o un autista, ecc.

Infine, il regalo deve tenere conto di come sarà il ricevimento. Se si tratta di un festeggiamento spartano, un ricevimento tradizionale o qualcosa di molto particolare. Purtroppo la cifra sale sempre più. Bene valutare poi la location: un conto è un resort ad Amalfi con vista mare spettacolare e un conto è un ristorante di un paesino in provincia.

Quanti soldi regalare in una busta per un matrimonio?

Matrimonio.com ha realizzato una vera e propria formula per calcolare l’importo giusto del regalo per un matrimonio. Occorre compilare alcuni semplici campi, ovvero:

Che grado di parentela o amicizia hai con la coppia? Inserire le varie alternative proposte Che importanza ha per te la coppia o lo sposo/sposa? Si va da un livello Poco importante a Molto Importante (da 1 a 10) Che genere di matrimonio è? Informale, casual

Formale, tradizionale

Molto elegante, in abito da sera Andrai al matrimonio? Sì

No

Lo schema è il seguente:

Il limite della formula è che calcola l’importo per una sola persona. Dunque, aggiungiamo noi, occorre moltiplicare per il numero di adulti se facciamo parte di un nucleo familiare, dimezzando magari la cifra se sono presenti bambini (≤ 10 anni).

Facciamo una prova: supponiamo di essere un single invitato al matrimonio di un amico d’infanzia a cui tiene tanto, in una cerimonia con formula tradizionale, ma che però non andrà al ricevimento. Ecco il risultato:

Diciamo che il sistema lascia ampia possibilità di scelta, non superando i 150 euro.

Vuoi provare? Trovi il form da compilare qui.

In un precedente articolo, abbiamo invece parlato delle canzoni fuori tema che propongono ai matrimoni.

Foto di Mohamed Hassan da Pixabay

