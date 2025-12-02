Ecco quanto costano in bolletta le luci di Natale e quanto consumano realmente.

Durante il periodo natalizio, amiamo addobbare a festa la casa con luci di Natale, sia sul tradizionale albero, sia all’esterno su balconi e finestre. Ma quanto costano in bolletta le luci di Natale?

Una domanda non banale, alla luce, è proprio il caso di dirlo, dei costanti aumenti dei costi dell’energia negli ultimi anni. Tanto che ormai trovare nella cassetta della posta la relativa bolletta, è diventato un vero e proprio incubo.

Cerchiamo di scoprirlo di seguito.

Quanto consumano le luci di Natale?

Per fortuna, da diversi anni ormai le luci natalizie sono basate su una tecnologia a LED, che ha permesso di abbattere il consumo energetico mediamente dell’80-90%. Dunque quasi del tutto. Ciò in quanto le lampadine LED richiedono molta meno potenza rispetto a quelle a incandescenza. Oltretutto, durano anche di più poiché generano molto meno calore.

Giusto comunque fare attenzione alla potenza indicata sull’etichetta e non esagerare con le ore di accensione. Per esempio, limitarsi a quando fa davvero buio (in inverno dalle 17) e spegnerle in tarda serata (per esempio entro mezzanotte, salvo ovviamente in occasione dei cenoni e di eventi notturni con amici, dove ci sta tenerle accese). Anche per non dare fastidio ai vicini.

A incidere non poco, ovviamente anche il costo del kWh stabilito dal proprio fornitore nel mercato energetico, che potrete riscontrare in bolletta.

Quanto costano in bolletta le luci di Natale?

Papernet fa qualche esempio concreto. Una catena da 200 micro-LED consuma spesso tra 3 e 6 watt totali. Se resta accesa 6 ore al giorno per un mese, il costo può oscillare tra 0,40 e 0,90 euro, a seconda della tariffa scelta nelle proprie offerte luce.

Anche un albero più grande — decorato con 500 LED per una potenza di circa 10 watt — raramente supera l’euro di spesa per l’intero periodo natalizio.

Infine, in caso di decorazioni più estese, si pensi alle tende luminose da esterno o figure LED da tenere in giardino, il consumo aumenta ma resta comunque relativamente contenuto rispetto al passato. Parliamo di pochi euro per tutto il periodo delle festività natalizie.

