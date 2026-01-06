Quando si toglie il Presepe? La data giusta non è il 7 gennaio

Il 6 gennaio, data in cui si festeggia l’Epifania, viene considerato il giorno in cui terminano le feste di Natale. Del resto, esiste tanto di proverbio “l’Epifania tutte le feste porta via“. E dunque, la maggioranza degli italiani smonta tutti gli addobbi il 7 gennaio, il giorno seguente. Ma quando si toglie davvero il Presepe?
In realtà, tutti fanno un po’ come gli pare: c’è chi ritiene già il 2 gennaio il momento giusto per togliere tutto, presepe compreso; chi il 6 gennaio, il tempo di inserire i Re Magi a mezzanotte per poi smontare tutto nel pomeriggio o in serata, anche perché il giorno dopo si riprende a malincuore la routine; chi lo fa come detto il 7, così da far trascorrere tutto il giorno dell’Epifania. Ma in alcune località che vantano San Mauro come Santo Patrono, come Casoria in provincia di Napoli, si attende il 15 gennaio.
Ad onor del vero, c’è un altro proverbio che aggiunge:
risponde la Candelora: ci sono pure io ancora!
Infatti, secondo la tradizione cristiana, le feste di Natale si concludono con il giorno della Candelora ed è dopo questa data o nel corso della stessa che il presepe andrebbe smontato. Ossia il 2 febbraio.
Quando si toglie il Presepe?
Se si intende rispettare in tutto e per tutto la tradizione cristiana, il Presepe andrebbe smontato dopo il 2 febbraio, quando si celebra la Candelora. Questa data commemora la presentazione di Gesù al Tempio di Gerusalemme e la benedizione delle candele.
C’è anche chi smonta il presepe ma tiene giusto le statuine principali per simbolo.
Cosa celebra la Candelora?
La Candelora commemora la presentazione di Gesù al Tempio e ricade 40 giorni dopo la nascita di Gesù, come narrato nel Vangelo di Luca. Ma anche il giorno della Purificazione di Maria secondo l’usanza ebraica che prevedeva 40 giorni di impurità dopo il parto di un maschio.
Simbolo della candelora sono le candele benedette, le quali simboleggiano Cristo come luce del mondo.