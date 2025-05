Quando La Russa fu arrestato per la morte di un poliziotto

Ignazio La Russa fu arrestato per aver incitato lo scontro con i poliziotti che portarono alla morte di un agente.

Ha destato scalpore l’invito di Ignazio La Russa di non andare a votare per il prossimo referendum su Jobs Act e Cittadinanza italiana. Lui, Presidente del Senato e già Ministro della Difesa, militante di lungo corso nelle fila dei partiti facenti parte la destra sociale italiana: prima il Movimento sociale italiano, poi in Alleanza Nazionale e ora in Fratelli d’Italia.

Seguendone dunque tutta l’evoluzione – o involuzione storica, a seconda di come la si pensi – a parte una breve parentesi nel Polo della libertà, quando Forza Italia annesse AN come frettolosa risposta alla nascita del Partito democratico a sinistra (per modo di dire).

Insomma, è come se un macellaio invitasse le persone a diventare vegetariane. Come può un parlamentare, e ancor di più la seconda carica dello Stato, invitare a non recarsi alle urne? A maggior ragione, in una fase di allarmante “stanca” della nostra democrazia? Nella quale già metà aventi diritto al voto mediamente non si reca alle urne.

Il tutto, ricordando che Ignazio La Russa negli anni ’70, quelli di piombo, nei quali giovani e giovanissimi si ammazzavano per le ideologie, fu anche arrestato per un avvenimento tragico scaturito da scontri con la polizia. Un altro paradosso, che ricordiamo di seguito.

Perché Ignazio La Russa fu arrestato da giovane?

Come ricordò Davide Vecchi su Il fatto quotidiano – in occasione di un intervento dell’allora Ministro della Difesa nella trasmissione Anno zero di Michele Santoro con il quale contestava alcuni studenti manifestanti – era il 12 aprile 1973, quando, durante una manifestazione indetta dal Movimento sociale italiano “contro la violenza rossa”, furono lanciate due bombe a mano Srcm che uccisero il poliziotto Antonio Marino di soli 22 anni.

Ignazio Benito Maria La Russa (si noti Benito come secondo nome) e altri camerati si conquistarono la prima pagina de La Stampa di domenica del 22 aprile 1973.

L’attuale Presidente del Senato era indicato tra i “responsabili morali” del lancio della bomba che costò la vita all’agente.

La Russa, all’epoca dei fatti, ricopriva l’incarico di segretario regionale del Fronte della gioventù, e andava insieme ai suoi camerati fuori dalle scuole e nelle piazze milanesi armati di catene e coltelli. Scontri che allora erano piuttosto normali e frequenti e che costarono la vita a molti giovani da ambo le parti. Lui era piuttosto in prima fila ed esposto, come dimostra una foto che lo ritrae al fianco di Ciccio Franco, caporione della rivolta di Reggio, e con i leader del Msi milanese.

Il look era piuttosto singolare, ma molto frequente in quel periodo: aveva una chioma lunga e fluente, con barba ben curata e i soliti occhi luciferini di un azzurro ipnotizzante. Anche la voce era già rauca e profonda, di quelle che ti entrano dentro.

Ne esiste una straordinaria testimonianza nel film “Sbatti il mostro in prima pagina” di Marco Bellocchio. La pellicola, del lontano 1972, comincia proprio con un comizio del giovane La Russa in piazza Castello.

Del giovane ignazio si ricorda anche Sergio Cusani, allora coordinatore del movimento studentesco della Bocconi. Raccontò in una intervista a L’Espresso nel 2000:

Vidi quegli occhi inquietanti volti verso di noi

Il caso analogo di Roberto Maroni, Ministro degli interni

A destra questo paradosso è però un habitué. Nello stesso governo c’era anche Roberto Maroni, Ministro degli interni, in quota Lega. Scomparso qualche anno fa, da giovane morsicò il polpaccio a un poliziotto e fu condannato in primo grado a resistenza a pubblico ufficiale a otto mesi, pena poi ridotta in Appello e confermata anche in Cassazione.

