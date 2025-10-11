Quali sono le famiglie che governano il Mondo e in che modo

Vediamo quali sono le famiglie che governano il mondo da secoli e attraverso quali diabolici strumenti.

Rockefeller, Bloomberg, Gates, Rotschilds , Lazard, Frères. A tanti questi nomi diranno niente, ma, in realtà, si tratta delle famiglie che, in vario modo, governano il Mondo da secoli. Chi va al governo dei vari stati non è altro che un burattino nelle loro mani. E chi prova a opporsi e a promulgare leggi per il popolo, finisce male.

Ecco una breve storia di queste famiglie e come sono arrivati a controllare economia e società contemporanee.

Quali sono le famiglie più influenti nel Mondo?

Passiamo brevemente in rassegna le famiglie citate nell’incipit.

La famiglia Rockefeller

La famiglia Rockefeller è una famiglia industriale, politica e di banchieri, originaria della Germania e giunta nelle Americhe a fine ‘700 costruendo un impero del Petrolio che ha vissuto il suo apice tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo. E’ anche nota per la sua lunga associazione massonica e controllo della Chase Manhattan Bank. Il loro sangue si è mischiato con origini scozzesi e irlandesi grazie alla parentela con Eliza Davison.

La famiglia Bloomberg

La famiglia Bloomberg vede come suo capostipite Michael Rubens Bloomberg (Boston, 14 febbraio 1942), cofondatore e proprietario della omonima società di servizi finanziari, software e mass media che porta il suo nome, di cui è stato CEO dal 1981 al 2001 e di nuovo dal 2014 al 2023. Attivo in politica, è stato anche sindaco di New York per ben 3 mandati (2002-2013) e candidato per la presidenza degli Stati Uniti nel 2020. Ha aderito a tutti i partiti.

La famiglia Gates

La famiglia Gates è forse quella che ha meno bisogno di presentazioni, visto che trova nel suo capostipite Bill Gates, fondatore della società produttrice del sistema operativo per Pc più diffuso al Mondo: Microsoft. E’ anche noto per la sua filantropia e per i suoi investimenti nelle cure mediche. Generando non poche tesi complottiste. Nel 2021 acquista la maggioranza della catena alberghiera Four Seasons da Al Waleed bin Talal.

La famiglia Rothschild

I Rothschild sono una famiglia ebrea di origine tedesca, che ha iniziato la propria ascesa nel 1700, fondando il proprio impero su prestiti, investimenti in infrastrutture e gestioni patrimoniali. Il Fondatore è Mayer Amschel Rothschild (1744–1812), che iniziò come commerciante e banchiere nel ghetto di Francoforte. I suoi cinque figli stabilirono filiali a Londra, Parigi, Francoforte, Napoli (causando anche la famigerata Unità d’Italia) e Vienna, creando una rete finanziaria pan-europea.

La famiglia Lazard

I Lazard, di origine francese, hanno fondato nel 1848 negli Usa una società di commercio, trasformatasi in un’importante banca d’affari, che fornisce consulenza finanziaria e gestione patrimoniale. Ha sedi a New York, Parigi e Londra, operando a livello globale. Lazard ha anche una presenza in Italia, con una filiale a Milano, collaborando lungamente con Mediobanca.

La famiglia Frère

Capostipite della famiglia Frère è Albert Frère, belga di umili origini che ha iniziato la sua scalata negli anni ’80, con una serie di operazioni finanziaria, partite dalla cessione delle fabbriche di acciaio alla fine degli anni ’70. Nel 2002, ha ricevuto il titolo di barone dal re del Belgio Alberto II. Scomparso nel 2018, è co-proprietario, insieme a Bernard Arnault, di LVMH e della cantina Château Cheval Blanc nei pressi di Bordeaux.

La famiglia Soros

Fondata dall’ungherese Georse Soros, è presidente del Soros Fund, dell’Open Society Foundations e fondatore e consigliere del Quantum Group. Viene considerato molto influente anche nella politica mondiale, finanziando movimenti liberl e pro-migranti. E’ passato alla storia come “l’uomo che ha sbancato la Banca d’Inghilterra e la Banca d’Italia” per le sue speculazioni di maggior successo avvenute nel cosiddetto mercoledì nero (16 settembre del 1992).

In che modo governano il Mondo?

Maurizio Blondet sul proprio blog ha tracciato un profilo sul modo in cui queste famiglie hanno plasmato i settori nevralgici della società moderna e contemporanea.

Si parte dal fatto che abbiano creato lo strumento materiale della moneta-debito, al fine di governarci, manipolarci, depredarci. Hanno creato Israele, e poi citiamo,

comprato tutti i media, tutte le organizzazioni internazionali (sono loro ad averle create e finanziate), tutte le accademia mondiali, le infrastrutture energetiche, tutte le materia prime, tutti i politici, tutta la politica, hanno in mano tutti i think tank e le ONG, tra cui il World Economic Forum è loro diretta espressione

Operano attraverso fondi finanziari come blackrock, vanguard, state street, norges bank (il fondo sovrano della banca centrale di Norvegia), jp morgan ecc. Hanno fatto sì che la Bank of England presti note di banco garantite dalle tasse della gente per avvantaggiare gli azionisti della banca stessa, la City di Londra e poi la Federal Reserve. Hanno anche architettato, sostiene Blondet, l’incidente romanzato del Titanic per eliminare chi non era d’accordo.

Si prosegue poi con la loro cronistoria

Provengono dalle famiglie fondatrici delle Compagnie delle Indie nel ‘600, a capo della tratta degli schiavi dall’Africa, considerati “beni mobili”. Hanno creato la ragnatela dell’impero britannico con le isole e i porti franchi (City, Vaticano, Hong Kong, Singapore, Monaco, Caimane, Delaware) e tutti i paradisi fiscali del pianeta. Hanno lasciato a De Gaulle l’impero marittimo coloniale francese con la pagliacciata dei patti di decolonializzazione dei paesi della Francafrique che hanno messo il cappio al collo a quei popoli con il franco CFA, in cambio di TUTTE le riserve in valuta estera e in oro di quei paesi in un conto del Tesoro francese e hanno lasciato intatta la sovranità monetaria della Francia nelle altre isole coloniali francesi

Infine, gestiscono la CIA, il Mossad e tutti i servizi segreti. Hanno finanziato il nazismo, orchestrando anche la caduta di Mussolini in quanto aveva revocato il contratto con la Sinclair Oil Coroporation subito dopo l’uccisione di Matteotti, ma anche perché aveva reso l’idrossiclorochina, ovvero il chinino, Monopolio dello Stato, sottraendo il business ai Rockefeller.

Oggi controllano ancora il deep state, tramite la massoneria e la mafia.

Il sistema economico

Queste famiglie sono dietro la creazione del Bitcoin, per abituare il gregge a usare “moneta digitale”, come futura soluzione per il reset/consolidamento del debito necessario in un regime di moneta debito.

Il denaro lo generano, conclude Blondet, tramite il signoraggio. Centinaia di migliaia di conti offshore, migliaia di conti neri in Euroclear e Clearstream di banche e grosse istituzioni finanziarie. Investono anche in materie prime, come oro e argento, ma anche patrimonio immobiliare e fondiario.

