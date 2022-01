Introduzione

Quali oggetti vendere online per guadagnare subito? Il web offre tante opportunità di guadagno. Dalla vendita di oggetti alla gestione di siti con banner pubblicitari, passando per webinar o vendite di libri self-publishing, fino al trading online o ai sondaggi a pagamento.

Certo di truffe ce ne molte. Tra piattaforme che promettono guadagni facili, venditori o compratori fake. Così come alcune soluzioni richiedono molto tempo e pazienza.

Tuttavia, la prima opzione, può essere la più immediata. L’importante è vendere anche il tipo di oggetti giusti, più ricercati. E nei canali appropriati.

Vediamo quindi cosa vendere online per guadagnare subito.

Quali oggetti vendere online: i più richiesti

Come riporta Proiezioni di Borsa, ovviamente sul web si può vendere di tutto, purché siano oggetti, inutile dirlo, originali.

Ma ce ne sono alcuni che “tirano di più“. Vediamo quali.

Smartphone

Gli smartphone, tenuti in ottimo stato e ancora ben funzionanti, sono sicuramente un’ottima opzione. E’ giusto però essere realisti e venderli al giusto prezzo. Ben scontato rispetto al nuovo. Se si tratta di iPhone, qui ho già dato qualche suggerimento.

Tv

Restando nella tecnologia, anche le Tv hanno un buon mercato. Anche qui, ovviamente, vale sempre il discorso che devono essere ben funzionanti e ad un prezzo che sia realista rispetto alle tv nuove.

Bigiotteria

La bigiotteria è però forse l’oggettistica più richiesta. Tra questi segnaliamo:

bracciali

orecchini

collane

anelli

Per questo genere di oggetti suggeriamo la app Wallapop. Ne ho parlato qui.

Orologi

Anche gli orologi vanno forte, specialmente se vintage. L’investimento in orologi è un business in crescita.

Certo, bisogna vendere orologi originali ed in buono stato. Potreste scontrarvi con un potenziale acquirente molto esperto.

Borse

Pure le borse sono un “must” delle vendite online. Una borsa usata ma ben tenuta può essere appetibile per molte altre donne. Soprattutto se nei negozi è venduta a prezzi irraggiungibili per molte. Che così si rivolgono all’usato per tentare l’affaire.

In genere il Natale o i compleanni sono l’occasione giusta per ricevere borse magari di marca, ma che non rientrano nel proprio stile. Quale occasione migliore per rimetterla in circolo, come l’amore di Ligabue?

Vestiti

La vendita di vestiti, soprattutto se vintage e di marca, è un altro mercato in crescita. Se ben tenuti, possono fruttare un tesoretto nell’armadio. Per questo genere, suggerisco invece la app Vinted. Ne ho parlato qui.

Dove vendere oggetti online

Le opzioni migliori, a mio avviso, sono le seguenti: