Quali oggetti vendere online nel 2025? Ecco 10 prodotti di tendenza

Vediamo di seguito quali oggetti vendere online nel 2025 e cosa vendere in quanto prodotti di tendenza del periodo.

Cosa vendere online nel 2025? Il web ormai da tempo offre ottime opportunità di business, tra cui la vendita di prodotti, nuovi e usati. Alle tante piattaforme per farlo, si è affiancata la potenza di fuoco offerta dai Social per pubblicizzarsi al meglio. Facebook è ideale per post con molto testo corredati da foto; Instagram, invece, si presta bene per le Stories contenenti link diretti ai prodotti. TikTok, infine, è adatto per produrre video divertenti e accattivanti. In molti, soprattutto quanti partono da zero, però si chiedono: quali oggetti vendere online nel 2025?

Shopify, piattaforma specializzata in strumenti per l’e-commerce, ha stilato un lungo elenco, dal quale abbiamo scelto 10 prodotti.

Cosa vendere online nel 2025

Vediamo quali oggetti vendere online nel 2025. Alla luce della diffusione di animali domestici nelle case di single e famiglie, un primo prodotto che può dare soddisfazioni, sono le cucce e i trasportini per animali.

Un altro genere di prodotto che va per la maggiore sono gli utensili da cucina, in quanto stanno dilagando i food blogger o quanti stanno riscoprendo il piacere della cucina anche alla luce di questi ultimi sui Social e dei tanti programmi a tema cucina in tv.

Gioielli e articoli di bigiotteria non possono mancare nel novero dei prodotti che conviene vendere online nel 2025, poiché sono accessori ancora di tendenza e ricercati, e anche l’usato va forte. Soprattutto se si propongono brand di lusso o noti a prezzi vantaggiosi.

Il vino finalmente si sta prendendo la sua rivincita Pop, dopo essere stato per anni relegato a bevanda per “palati fini” o gente snob. La diffusione di vinerie ed enoteche nelle città italiane da alcuni anni ne è la prova. Dunque, sarebbe opportuno provare a vendere anche Bottiglie di vino e accessori (bicchieri, portabottiglie, cavatappi, etichettatrici, taglieri per affettati da accompagnare, ecc.).

Zaini e zainetti sono accessori sempre più utilizzati, non solo per la scuola, ma anche dai professionisti in luogo della classica 24 ore ormai in disuso. Inoltre, sono molto comodi per viaggiare, visto che le compagnie low cost, ormai consentono di portare sono piccoli bagagli a mano. Non a caso, è possibile proporne di sportivi ma anche di classici, ricchi di tasche e scompartimenti. Anche per le escursioni into the wild.

E restando sulla falsa riga degli zaini, utili in casa come in viaggio o nella vita di tutti i giorni, anche le borracce termiche sono diventate popolarissime. Anche perché consentono di preservare la temperatura della bevanda introdotta senza rischi per la salute come la plastica. Inoltre, anche le borracce stanno diventando oggetti di design.

I trenini sono tra i giocattoli preferiti dai bambini dal 1891, quando hanno iniziato a fare la loro comparsa nelle case di gente facoltosa. Ma oggi sono diventati di tendenza anche tra i grandi, che realizzano nei salotti di casa precise riproduzioni di stazioni e paesaggi caratteristici. Soprattutto per i villaggi natalizi.

Se un tempo a casa si indossavano gli abiti vecchi e con i quali non si usciva più, oggi l’Athleisure e abbigliamento da casa richiede sempre più attenzione da parte dei brand dell’abbigliamento ma anche dei consumatori finali. Un altro prodotto che conviene vendere nel 2025 online.

Chiudono la top 10 vinili e dischi, tornati di moda da alcuni anni.

